Çeşitli suç kaydı bulunan 2 kişi yakalandı

Antalya’nın Kaş ilçesinde çeşitli suçlardan kaydı bulunan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaş İlçesinde H.Y. isimli şahsın 3 basit yaralama ve tehdit suçlarından arama kaydı olduğu tespit edilirken, Kınık Mahallesinde M.Ö.B. isimli şahsın cep telefonunun M.Ç. isimli şahıs tarafından çalınması olayı üzerine ekipler çalışma gerçekleştirdi. Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile H.Y. ve M.Ç. yakalandı. Olay ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda H.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilirken, M.Ç.'nin gözaltına alındığı bildirildi.

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