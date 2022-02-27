Muratpaşa, Sultanlar Ligi’ne göz kırpıyor

Muratpaşa Belediyespor kadın voleybol takımı, son haftaların formda ekibi Generali Sigorta Sakarya Voleybol’u 31’lik setlerle geçerek Sultanlar Ligi’ne çıkacak iki takımın belli olacağı playofflarda mücadele etmeyi büyük oranda garantiledi.

Muratpaşa Belediyespor, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nin 19’unücu hafta maçında Generali Sigorta Sakarya Voleybol’la karşı karşıya geldi. Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Kulüp Başkanı Özcan Yılmaz birlikte izledi.

Son haftaların formda takımı Generali Sigorta Sakarya Voleybol, maça iyi başlayan taraf oldu. İlk set 1525 konuk takımın üstünlüğüyle geçilirken ikinci seti Antalya temsilcisi 2523 kazandı. Üçüncü seti, 2519 alarak maçta durumu 21’e getiren Muratpaşa’nın Sultanları, dördüncü seti de 2624 kazanarak sahadan 31’lik galibiyetle ayrıldı. Başkan Uysal, maçın ardından sahaya inerek oyuncuları ve teknik ekibi kutladı.



“Rakip ayırmıyoruz”

Başantrenör Ali Kamberoğlu, takım olarak iyi bir maç çıkardıklarını söyledi. Kamberoğlu, “Bizim için güzel bir maç oldu. Kendi evimizde hiç kaybetmedik, kaybetmek de istemiyoruz. Generali Sigorta Sakarya Voleybol için bu maç playofflara gidebilmek açısından çok önemli bir maçtı. Ama biz rakip ayırt etmeden işimizi doğru yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.



“Hedef Sultanlar Ligi”

Bu galibiyetin ardından 43 puanla ligde lider konumda bulunduklarını ve plafofflarda mücadele etmeyi büyük oranda garantilediklerini dile getiren Kamberoğlu, “Yarı final playoff müsabakaları 2224 Mart’ta, finaller ise 13 Nisan’da Bursa’da oynanacak. Önümüzdeki 3 maçı da kazanıp playofflara odaklanacağız” dedi.



“Kalbim ülkemle”

Takımın önemli isimlerinden Katerina Zhidkova ise eksik olmalarına rağmen takım olarak iyi oynadıklarını söyledi. İlk sette problem yaşadıklarını ama takım olarak bunu aştıklarını belirten Zhidkova, “İyi Oynadığımız için mutluyum” dedi. Ukrayna uyruklu Azeri oyuncu, ülkesinde yaşanan savaşa ilişkin de “Tüm kalbimim ülkemle beraber” dedi.

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