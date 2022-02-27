Jandarma, İdlib şehidinin kabrini temizledi

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Antalya’nın Finike ilçesinde jandarma ekipleri, İdlib şehidi Turgut Burkay Korkmaz’ın kabrini temizledi.

27 Şubat 2020 tarihinde Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın şehadetinin yıl dönümü nedeniyle şehidin kabrine dua etmeye giden jandarma ekipleri, şehidin kabrini temizledi.

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