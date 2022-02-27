Muratpaşa’da bisiklet ve yürüyüş yollarında yenileme çalışması

Muratpaşa Belediyesi, falez sahil bandı boyunca uzanan eski Lara Caddesi’nde bisiklet ve yürüyüş yolunda yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Yaklaşık 5 kilometrelik yolda devam eden çalışmalar kapsamında yürüyüş yolu kauçuk malzemeyle kaplanacak.



Falez kıyı bandında plajları, Deniz Yüzü ve Dağ Yakası kafeleri ve parklarıyla bütünlüklü bir yaşam alanı oluşturan Muratpaşa Belediyesi, yaklaşık 5 kilometrelik caddenin bisiklet ve yürüyüş yollarında yenileme çalışmalarına başladı.

Erdal İnönü Kent Parkı’ndan Düden Parkı’na uzanan eski Lara Caddesi’nde devam eden çalışmalar kapsamında yürüyüş ve bisiklet yolu taşıt trafiğinden ayrılıyor. Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü’nün birlikte çalıştığı projede yürüyüş yolu kauçuk malzemeyle kaplanacak. Çalışmaların yüksek turizm sezonu öncesinde tamamlanması hedefleniyor.

Belediyenin, falez bandındaki ilk çalışması Ziya Gökalp Kent Parkı ve Deniz Yüzü Kafe oldu. Antalya’nın Akdeniz’e uzanan en uç noktası Bababurnu’nda bulunan park ve kafe, Kasım 2017’de hizmete açıldı. Uzun yıllar bazı çevrelerin işgalli kullanımı altında kalan 35 bin 500 metrekare genişliğindeki alanda işgaller kaldırıldı ve kent parkı olarak projelendirildi. Doğal konumu itibariyle “Antalya’nın balkonu” diye de anılan parkın düzenleme çalışmalarında 282 ağaç korundu, yeni ağaçlar dikildi.



Muratpaşa Belediyesi’nin bir diğer işletmesi Dağ Yakası Kafe ve Erdal İnönü Kent Parkı ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hiç şüphesiz ki, Antalya dünyanın en güzel yeridir” dediği Erenkuş’un yanı başında yer alıyor. Haziran 2017’de törenle açılışı gerçekleştirilen kent parkıyla falez kıyı bandında uzun süre atıl durumda bekleyen 25 bin metrekare genişliğindeki bir alanı yeniden kente kazandırıldı.

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