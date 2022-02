Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tolga Oğuzhan, hastaların öncelikle sağlıklı nefes alan bir burun istediğini, estetiğin ikinci planda tuttuğunu belirterek, "Burun estetiğinde 2000’li yıllardan 2015 yılına kadar çok kalkık burunlar özellikle bayanlar tarafından tercih ediliyordu, son dönemlerde ise herkes doğal burun istiyor" dedi.

Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tolga Oğuzhan, dünyada estetik operasyonlarının başında en çok yaptırılan ve tercih edilenlerin başında burun estetiğinin geldiğini söyledi.

Kapalı ve açık olmak üzere iki şekilde estetik ameliyatlar yapabildiklerine değinen Oğuzhan, “Bu da kendi içinde hastadan hastaya var olan problemlere göre birçok mikro tekniği de içeriyor. Ameliyatsız burun estetiği daha çok sınırlı hastada yapılan çok minimal bir burun sırtındaki eğriliği düzeltmek anlamında veya hafif burun ucu düşüklüğü olan hastalarda, burun ucuna bir miktar dolgu yapılabiliyor. Kusurları düzeltme üzerine kurulan bir yöntem ama her hastada uygun. Sınırlı sayılı kişilere yapılabiliyor” diye konuştu.



"4550'li yaşlardan sonra başarı şansı biraz düşüyor"

Oğuzhan, burun estetiğinde yaş sınırının erkeklerde 18, kadınlarda ise 17 olduğunun altını çizdi. Bunun sebebinin de kıkırdak gelişiminin tamamlanmış olması gerektiğini belirten Oğuzhan, üst yaş sınırının olmadığı hastanın genel durumu el verdiği sürece ameliyatı yapabildiklerini ama 45 ve 50’li yaşlardan sonra başarı şansının biraz düştüğüne değindi.



"Orantılı bir burun yapmak istiyoruz"

Burun estetiğinde yapılması gerekenleri anlatan Tolga Oğuzhan, “Hasta muayene için geldiği zaman ön görüşme yapıyoruz. Detaylı bir muayene yaptıktan sonra, hastayı neler rahatsız ediyor, beklentisinin ne olduğunu soruyorum. Sonrasında temel amaç nefes alan bir durum. Fonksiyonelliğin üzerine kurulu, yüzündeki diğer göz, kaş ,kulak çene ile uyumlu kendi içinde simetri ve orantıyı koruyarak olabildiğince güzel bir burun yapmayı hedefliyoruz. Simülasyon programlarıyla veya resimle burnu tasarlıyoruz” dedi.



"Estetikten sonra dikkat"

Oğuzhan, burun estetiğinde istenilen her şeyin yapılamadığını bunun burundan buruna değiştiğini belirtti.

Burun ucunun düşmesi konusunda değinen Oğuzhan, “Burun, kıkırdak cilt ve kemik gibi yapılandan oluşur ve bunların birbirleri bağlantılarını sağlayan bağ dokularından oluşur. Ameliyat esnasında biz bu dokuları bir şekilde bozmaktayız. Sonrasında cerrahinin tamamlanmasına doğru da bu yapıları düzgün şekilde onardığınız takdirde bu tür problemler karşılaşmak imkansızdır” dedi.

Ameliyattan sonra hastanın, 2 ay kışın soğuktan, yazın ise iki ay sıcaktan burnunu koruması ve gözlük takmaması gerektiğinin altını çizen Tolga Oğuzhan, bunun yanında yumuşak yastıkta yatılması, tütün ürünlerinin kullanılmaması, travmalardan kaçınılmasının önemli olduğunun altını çizdi.



"Nefes alma önemli"

Oğuzhan, burun estetiğinin aynı anda yağ enjeksiyonu, dudak kaldırma cerrahisi çene protezi, bunun yanında kombine yüz estetiğini de yapabildiklerini belirti.

Kadın ve erkeklerin eşit şekilde burun estetiğine başvurduğunu dile getiren Tolga Oğuzhan, başvuruların yüzde 90’ında nefes alma problemi olurken, aynı anda estetik beklentisi olanlarında olduğunu kaydetti.



"Doğal burun istiyorlar"

Burun estetiğine bazı hastaların ünlü kişilerin burun resimleriyle geldiğini anlatan Oğuzhan, “Hastayla orta noktada buluşma açısından bize fikir veriyor. Neyi beklediğini anladıktan sonra işimiz çok daha kolay oluyor. Burun estetiğinde 2000’li yıllardan 2015 yılına kadar çok kalkık burunlar özellikle bayanlar tarafından tercih ediliyordu. Ancak son dönemlerde herkes doğal burun olması yönünde bir istekte bulunuyor. Çok doğal olmayan, aşırı uçlarda olan burunlar birkaç yıl sonra bir şekilde beğenilmemeye başlıyor. Eleştiriler de gelince hasta beğenmemeye başlıyor. Tekrar ameliyata karar veriyorlar. Aşırı beklentisi olan hastalarda bu sonrasında ikinci bir ameliyata dönüş oluyor” diye konuştu.



"Hem nefes alsın hem güzel görünsün"

Hastaların hem nefes alan hem de dışarıdan güzel görünen bir burun istediğinin altını çizen Tolga Oğuzhan, “Hastalar genel olarak bunu istiyor. Bu da bir denge, burun hem estetik hem de fonksiyonelliği bir arada taşıyan bir organdır. Fonksiyonel alt yapısını kurduktan sonra onun üzerine mümkün mertebe estetik bir burun yapmayı tercih ediyorum. Bir şey estetik değilse fonksiyonel olmuyor, fonksiyonel değilse estetik olmuyor. Sonrasında hep bir sıkıntı çıkıyor” dedi.



"Pandeminin ilk dönemi düşüş vardı"

Pandeminin başlarında burun estetiği ameliyatlarının azaldığını aktaran Oğuzhan, “İlk 45 aylık süreçte düşüşler oldu. Bunun birçok nedeni var, burnun maskenin altında görünmemesi, yeteri kadar sosyalleşememe, kişinin ilgisi başka yönlerdeydi. Şu an normal seviyelerine geldi” ifadelerine yer verdi.

