Antalyaspor´da hedef Trabzon´u kupa dışına göndermek

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)SÜPER Lig´de son haftalarda topladığı puanlarla iyi bir grafik sergileyen Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Trabzonspor´u eleyerek yarı finale çıkmanın hesabını yapıyor.
Spor Toto Süper Lig´de son 5 haftada yenilgi yüzü görmeyen ve oynadığı maçlarda 2 galibiyet ve 3 beraberlikle hanesine 9 puan yazdıran Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri´nde sürdürüyor. Kırmızı beyazlılar futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde çalışmalarına devam ederken sakatlıkları bulunan 2 oyuncu antrenmana katılmadı.
TRABZONSPOR´U YENEN TEK TAKIM
Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali´nde salı günü 20.30´da Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar bu sezon lig lideri Trabzonspor´u yenen tek takım konumunda. Akrepler rakibini yine mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası´nda yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Antalyaspor kupada daha önce Diyarbekirspor, Amed Sportif, Atakaş Hatayspor ve GZT Giresunspor´u saf dışı bıraktı.
KOZLAR ADRİANO VE FERNANDO MARTİNS
Fraport TAV Antalyaspor futbol sorumlusu Nuri Şahin´in Trabzonspor maçında sahadaki kozları ise Brezilyalı Luiz Adriano ve Fernando Martins olacak. Sambacıların performansı yükselirken son haftalarda toplamda 3 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-02-27 12:01:05
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.