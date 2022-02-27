Antalyaspor´da hedef Trabzon´u kupa dışına göndermek



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)SÜPER Lig´de son haftalarda topladığı puanlarla iyi bir grafik sergileyen Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Trabzonspor´u eleyerek yarı finale çıkmanın hesabını yapıyor.

Spor Toto Süper Lig´de son 5 haftada yenilgi yüzü görmeyen ve oynadığı maçlarda 2 galibiyet ve 3 beraberlikle hanesine 9 puan yazdıran Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri´nde sürdürüyor. Kırmızı beyazlılar futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde çalışmalarına devam ederken sakatlıkları bulunan 2 oyuncu antrenmana katılmadı.

TRABZONSPOR´U YENEN TEK TAKIM

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali´nde salı günü 20.30´da Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar bu sezon lig lideri Trabzonspor´u yenen tek takım konumunda. Akrepler rakibini yine mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası´nda yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Antalyaspor kupada daha önce Diyarbekirspor, Amed Sportif, Atakaş Hatayspor ve GZT Giresunspor´u saf dışı bıraktı.

KOZLAR ADRİANO VE FERNANDO MARTİNS

Fraport TAV Antalyaspor futbol sorumlusu Nuri Şahin´in Trabzonspor maçında sahadaki kozları ise Brezilyalı Luiz Adriano ve Fernando Martins olacak. Sambacıların performansı yükselirken son haftalarda toplamda 3 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-02-27 12:01:05



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