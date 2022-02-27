Otomobile silahla saldırı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Antalya’nın Kemer ilçesinde 18 Şubat Cuma günü otomobile silahla ateş eden 2 şahıs, emniyet ekiplerince izlenen kamera görüntülerinden sonra Antalya’da yakalandı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kemer'de 18 Şubat Cuma günü Merkez Mahallesi'nde cadde üzerinde park halinde bulunan O.G. isimli şahsa ait otomobile silahla ateş ederek meydana gelen “tehdit, 6136 SKM, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme” olayı ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, çok sayıda kamera görüntüsü incelendi. İncelemelerin ardından olayı gerçekleştiren şüphelilerin haklarında daha önceden birçok suçtan kaydı bulunan D.B. ve M.K. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Şahısların yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalar devam ederken, D.B. ve M.K. 21 Şubat Pazartesi günü Antalya il merkezinde yakalanarak Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. M.K., bahse konu araca kendisinin ateş ettiğini ve olayda kullandığı pompalı av tüfeğini ormanlık araziye sakladığını söyledi. Şahsın adres tarifi doğrultusunda Kuzdere Mahallesi ormanlık alanda pompalı tüfek diye tabir edilen yivsiz av tüfeği ve tüfeğin namlu içerisinde atışa hazır 1 adet fişek, şarjör içerisinde 7 adet fişek ele geçirildi.

D.B. ve M.K. haklarında “mala zarar verme tehdit genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçlarından Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. İki şüpheli de çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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