Akdeniz Belediyeleri çalıştayda buluştu

Akdeniz Belediyeler Birliği’nin “Belediye Başkanları ve Meclis Üyeleri Özlük Haklarının Yeniden Yapılanması ve Uygulamalara Yönelik Çalıştay” birlik üyesi belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla Afyon Sandıklı da yapıldı. 2427 Şubat tarihlerinde Sandıklı’da bir otelde gerçekleştirilen Çalıştay da, A.Ü İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Serkan Doru tarafından birlik üyesi belediye başkanları ve meclis üyelerine ‘Çalıştay Mevzuatı Hakkında Genel Bilgilendirme’ yapıldı. Çalıştay da, belediye başkanları ve meclis üyelerinin, 5393 sayılı Belediye Kanunun ‘Huzur ve İzin Hakkı’, 27.28 maddenin düzenlenmesi, sosyal haklar gibi birçok konuya yönelik görüşleri alındı.

Toplantıda konuşan Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bu programda en önemli yaralardan bir tanesi olan Belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin özlük haklarıyla ilgili beyin fırtınası ve tecrübelerin harmanlanması gibi bir çalışmanın ortaya koyulduğunu söyledi. Başkan Tütüncü, “Sizlerin tecrübeleriyle harmanladığımız çok önemli hususları şimdi bir sonuç raporuna dönüştürerek, Akdeniz Belediyeler Birliğine bağlı bizim bu taleplerimizi başta Türkiye Belediyeler Birliği olmak üzere ilgili etkili noktalarda ifade edeceğiz. Bunların kamusal alana çıkmalarını ve siyasallaşmalarına yönelik bir takım girişimlerde bulunacağız” dedi.



“Yerel yönetimlerin özlük hakları”

Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 14 yıldır belediye başkanı olduğunu ve bu süreçte özlük hakları ile ilgili pek bir şey konuşamadıklarını dile getirerek, “Gelinen nokta; bu pozisyonları özlük haklarını kişiselleştirerek tayin etmeye kalkarsanız en büyük hatayı yaparsınız. Yanlış değerlendirmeye kapı aralayan durumda tam da budur. Bence demokrasi yerelden başlıyor. Demokratik kültür yerelden başlıyor. Yerel demokrasiler belediye başkanları, belediye meclis üyeleri eliyle gelişiyor. O halde bizimde yerel yönetimleri güçlendirmemiz adına yapılması gereken en önemli adımlardan bir tanesi bizim belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeleri statülerini güçlendirmemiz ve kuvvetlendirmemiz” diye konuştu.



“Yerel demokrasiyi güçlendirecek unsurlar”

Özlük haklarının sadece maaşlara endeksli olmadığını, özlük haklarının çok geniş olduğunu ve maaşların bunun içinde bir nokta olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Bunun içerisinde belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin saygınlığını artıracak, dolayısıyla bu yolla yerel demokratik yarışa farklı bir kalite getirecek o kadar çok husus var. Bizim yerel demokrasiyi güçlendirmek için belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin statülerini, saygınlıklarını artırıcı bir takım düzenlemelerle bu alanı muhkam hale getirmemiz kanaatindeyim. Bugün biz belediye başkanı oluruz, yarın bir başkası, bugün biz meclis üyesiyiz yarın başkaları olur. Bu makamlar hak ettiği saygınlığa kavuşmalı. Nasıl ki muhtarların özlük haklarını güçlendirmek, yerel demokrasiye itici bir güç sağlıyorsa bana göre de belediye başkanları ve meclis üyelerinin de hukuki statülerini daha güçlendirici adımlar atmak, yerel demokrasiyi güçlendirecek bir unsur oluyor. Bununla ilgili çalışacağız. Zaten birlik olmanın temel amaçlarından birisi de budur. Makamlar kalıcıdır, insanlar o makamlardan gelirler ve geçerler. Bu çalışma aslında devlet mekanizmasını güçlendirmeye yönelik bir adımdır” şeklinde konuştu.

Başkan Tütüncü, Akdeniz Belediyeler Birliğinin gerçekleştirdiği programları bazı belediye başkanlarının tecrübe paylaşımı anlamında fırsata çevirdiğini bununda tecrübe kazanmak anlamında mutluluk verici olduğunu söyledi.



“Çok gayretli”

Çalıştay’ın yapıldığı Sandıklı’nın kış mevsiminde gidilebilecek en güzel yerlerden biri olduğuna da değinen Başkan Tütüncü, “Buranın birçok avantajı var. Sandıklının havası güzel, doğası güzel, suyu şifalı, yemekleri lezzetli” dedi. Ev sahibi Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl’e de övgüler yağdıran Tütüncü, “Burada çokta çalışkan ve çokta gayretli bir belediye başkanımız var. Çalışmalarını, çalışma heyecanını yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

Çalıştay’ın tamamlanmasının ardından Sandıklı Belediyesi’nin çalışmalarını beraberindeki heyetle yerinde inceleyen Başkan Tütüncü, termal bir kaynağın yerel kalkınmaya etkilerini de yerinde gördü. Tütüncü, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl’ü de makamında ziyaret ederek, çalışmalarındaki başarılarından dolayı kutladı.

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