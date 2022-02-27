Antalya'da kamp yapan Ukraynalı 7 takımın futbolcularından yeşil sahada 'Savaşa hayır' mesajı Antalya’ya kampa gelen 7 Ukrayna takımı hava yolunun kapalı olması ile dönemedi 7 futbol takımından yaklaşık 250 futbolcu yeşil sahada bir araya gelerek Rusça ve İngilizce seslendi

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı operasyon öncesinde kamp için Antalya’ya gelen ve ülkesine dönemeyen 7 futbol takımının oyuncuları yeşil sahada bir araya gelerek 'Savaşa hayır' dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi 4. gününde devam ediyor. Savaş başlamadan hemen önce turizm kenti Antalya’ya kamp için gelen Ukraynalı futbolcular ise hava yolunun kapanması dolayısı ile dönemedi. Antalya'da şu an kampta 20'ye yakın Ukraynalı futbol takımı yer alıyor. 7 futbol takımı bugün Belek’te bulunan bir otelin sahasında bir araya geldi. Futbolcular Rusça ve İngilizce olarak 'Savaşa Hayır' pankartı açtı. 2. Lig takımları Niva Vinnitsa, Peremoga Dnipro, FC Podillya Khmelnytskyi, FC Epicenter, 1. Lig Takımlarından FC Ahrobiznes Volochysk, FC Obolon Kyiv ve Ukrayna Süper Lig takımlarından Karpaty Lviv takımlarından yaklaşık 250 futbolcu 'Savaşa hayır' dedi. Futbolcular daha sonra yeşil saha üzerine antrenman malzemeleri ile 'Savaşa hayır' yazısını yazdı.



"Bu savaşın bir an önce durmasını istiyor, barışın sağlanmasını istiyoruz"

Etkinlik sonrasında açıklama yapan FC. Peremoga takımından Anton Kich, "Biz çok korkunç durumdayız. Ülkemizde savaş var. Ülkemizi koruyan askerlerimize moral olsun diye toplandık. Savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz. Savaşa hayır" dedi. FC Podilia takımından Vitali Kostishin, "İstediğimiz tek şey var. Bizim askerlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu savaşın bir an önce durmasını istiyor, barışın sağlanmasını istiyoruz" dedi. FC. Karpaty Lviv 'den Andriy Klumok ise, "Rusya'nın yaptığını şiddetle kınıyoruz. Ülkemizi koruyan askerlere teşekkür ediyor, savaşa hayır diyorum" sözlerine yer verdi.



"Savaşın durmasını isteyerek, savaşa hayır diyorum"

FC. Epicenter takımında Andriy Melnik de, "Askerimize çok büyük teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Savaşın durmasını isteyerek, savaşa hayır diyorum" açıklamasını yaptı. FC. Ahrobiznes takımından Aleksandr Çijevskiy, "Takım olarak biz de savaşa hayır diyoruz. Kızlarımıza, erkeklerimize savaşa katılan herkese teşekkür ederim. Kesinlikle savaş istemiyoruz. 21. yüzyılda Avrupa’nın ortasında savaş olması çok kötü bir şeydir. Yasın Ukrayna, kahramanlarımız sağ olsun" dedi. FC Niva ekibinden Oleksii Svirida, "Savaşa hayır diyoruz. Bir an önce savaşın bitmesini istiyoruz. Yaşasın Ukrayna” ifadelerini kullandı.

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