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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'daki Ukraynalı futbol takımlarından 'Savaşa hayır' mesajı

DHA

Antalya'daki Ukraynalı futbol takımlarından 'Savaşa hayır' mesajı


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla ülkelerine dönemeyip Antalya'da kalan 7 futbol takımının oyuncu ve teknik kadroları bir araya gelerek, 'Savaşa hayır' mesajı verdi. Antrenman aletleriyle saha ortasına İngilizce 'Savaşa Hayır' yazan oyuncular "Yaşasın Ukrayna, kahramanlarımız yaşasın" sloganı attı.
Kamp döneminde Ukrayna'dan Antalya'ya gelen 2'nci Lig takımları Niva Vinnitsa, Peremoga Dnipro, FC Podillya Khmelnytskyi, 1'inci Lig takımlarından FC Ahrobiznes Volochysk, FC Obolon Kyiv ve Ukrayna Süper Lig takımlarından Karpaty Lviv, Rusya'nın saldırısı sonrası ülkelerine dönmeyerek, Serik ilçesi Belek bölgesinde kamp yaptıkları otelden ayrılmadı. 2'nci Lig takımlarından Epicenter ise kamp için geldiği Antalya'da havalimanına inince, savaşın başladığını öğrendi.
SAHAYA 'SAVAŞA HAYIR' YAZISI
Kaldıkları otelin antrenman sahasında ülkelerine destek ve moral vermek için bir araya gelen 7 takımdan yaklaşık 200 oyuncu ve yönetici, İngilizce ve Rusça 'Savaşa Hayır' mesajı verdi. Rusça "Yaşasın Ukrayna, kahramanlarımız yaşasın" sloganı atan oyuncular, birbirlerine sarılarak destek oldu. Antrenmanda kullanılan çanaklarla yeşil saha üzerine İngilizce 'Savaşa Hayır' yazıldı.
'BARIŞIN SAĞLANMASINI İSTİYORUZ'
Peremoga Dnipro takımından Anton Kich, "Biz çok korkunç durumdayız. Ülkemizde savaş var. Ülkemizi koruyan askerlerimize moral olsun diye toplandık. Savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz. Savaşa hayır" dedi. Ukrayna askerlerine teşekkür eden FC Podillya Khmelnytskyi takımından Vitali Kostishin, "Bu savaşın bir an önce durmasını, barışın sağlanmasını istiyoruz" dedi. Karpaty Lviv takımından Andriy Klumok, "Rusya Federasyonu'nun yaptığını şiddetle kınıyoruz. Ülkemizi koruyan askerlere teşekkür ediyor, savaşa hayır diyorum" diye konuştu.
Askerlerine ve cumhurbaşkanlarına teşekkür eden Epicenter takımından Andriy Melnik, savaşın durmasını istediklerini belirtti. FC Ahrobiznes Volochysk takımından Aleksandr Çijevskiy, "Takım olarak biz de savaşa hayır diyoruz. Kızlarımıza, erkeklerimize, savaşa katılan herkese teşekkür ederim. Kesinlikle savaş istemiyoruz. 21'inci yüzyılda Avrupa'nın ortasında savaş olması çok kötü bir şey. Yasın Ukrayna, kahramanlarımız sağ olsun" dedi. Niva Vinnitsa takımı adına konuşan Oleksii Svirida, "Savaşa hayır diyoruz. Bir an önce savaşın bitmesini istiyoruz. Yaşasın Ukrayna" diye konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Takımların orta sahada toplanması detay
-Takımlardan detaylar
-Takımlardan yakın plan detay
-Açılan "Savaşa Hayır" pankartı detay
-Ukrayna bayraklarından detaylar
-Sahada toplanan takımlardan drone görüntüleri
-RÖP1: Anton Kich FC.Peremoga
-RÖP2: Vitali Kostishin FC.Podilia
-RÖP3: Andriy Klumok FC.Karpati
-RÖP4: Andriy Melnik FC.Epitsetr
RÖP5: Aleksandr Çijevskiy FC.Agrobiznes
RÖP6: Oleksii Svirida FC.Niva
-Antrenman eşyaları ile savaşa hayır yazmaları detay
-Sahadan genel plan drone görüntüsü
-DetaylarHABER: Semih ERSÖZLER-KAMERA: Burak YALMAN/ANTALYA, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2022-02-27 14:09:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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