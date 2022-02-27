Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 4 - Konyaspor: 1 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Konyaspor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 41’lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Zymer Bytyqi’nin ceza sahası içerisinden sert vuruşunda top yandan dışarı gitti.

11. dakikada ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Abdulkerim kafayla topu ağlara gönderdi. 01

25. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Candeias'in sert şutu ağlara gitti. 11

33. dakikada Alanyaspor serbest vuruş kazandı. kaleyi karşıdan gören bir noktadan Umut Güneş'in vuruşunda top köşeden filelerle buluştu. 21

35. dakikada ceza sahası içinde Skubic topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.

38. dakikada beyaz noktanın başına geçen Diedhiou topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 31

43. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla buluşan Novais'in aşırtma vuruşu filelere gitti. 41



Stat: Bahçesehir Okullari

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Serkan Ok xx, Özgür Ertem xx

Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Fatih xxx, Furkan xx, Tayfur xx, Novais xx, Umut xx, Efecan xx, Emre Akbaba xx, Candeias xx, Diedhiou xx

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Nemanja Milunovic, Ahmet Gulay, Miha Mevlja, Chidozie Awaziem, Leroy Fer, Efkan Bekiroglu, Oğuz Aydin, Costa

Teknik Direktör: Felipe Sanchez Mateos

Konyaspor: Sehic x, Skubic x, Adil x, Abdülkerim x, Guilherme xx, Soner x, Rahmanovic x, Amilton x, Mpoku x, Bytyi x, Ahmed Hassan x

Yedekler: Eray Birnican, Alberk Koç, Uğurcan Yazgılı, Barış Yardımcı, Oğulcan Ülgün, Endri Cekici, Konrad Michalak, Musa Cağıran, Cikalleshi

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Abdülkerim Bardakcı (dk. 11) (Konyaspor), Candeias (dk. 26), Umut Güneş (dk. 33), Diedhiou (dk. 38 pen.), Novais (dk. 41) (Alanyaspor)

Sarı kart: Novais (Alanyaspor), Abdulkerim, Skubic (Konyaspor)

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