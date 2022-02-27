Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 5-1



Engin ANAK / ALANYA (Antalya), (DHA)

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Özgür Ertem

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona Juanfran, Fatih, Furkan, Tayfur, Novais (Dk. 74 Fer), Efecan Karaca, Emre Akbaba (Dk. 62 Efkan), Umut, Candeias (Dk. 74 Borja), Diedhiou (Dk. 62 Wilson Eduardo) (Dk. 82 Oğuz)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic, Adil (Dk. 73 Musa), Abdülkerim, Gullherme, Skubic, Mpoku (Dk. 46 Endri Çekici), Rahmanovic (Dk. 63 Michalak), Zymer Bytyqi, Soner (Dk. 73 Oğulcan), Amilton (Dk. 46 Cikalleshi), Ahmet Hassan

GOLLER: Dk. 26 Adil (KK), Dk. 33 Umut, Dk. 38 Diedhiou (P), Dk. 42 Novais, Dk. 87 Oğuz (Alanyaspor), Dk. 11 Abdülkerim (Konyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 66 Eray (Yedek Kulübesi)

SARI KARTLAR: Novais (Alanyaspor), Skubic, Abdulkerim, Adil (Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 yendi.

11'inci dakikada köşe vuruşuyla başlayan Konyaspor atağında defanstan dönen topu ceza sahası dışında kazanan Bytyqi rakibini geçerek topu kale önüne yükseltti. Burada boş olan Abdülkerim'in kafa vuruşu ağları havalandırdı: 0-1.

26'ncı dakikada ceza alanında oluşan karambolde seken topa geriden koşu yapan Candeias ceza sahası dışından yerden sert vurdu. Kale önünde Adil'in müdahalesiyle yön değiştiren top fileleri havalandırdı: 1-1.

28'inci dakikada santra vuruşunun ardından başlayan Konyaspor atağında Gullherme'nin ortasında Rahmanovic'in kafa vuruşu gol oldu. Pozisyonun ardından VAR'a giden maçın hakemi Volkan Bayarslan, gol öncesinde Rahmanovic'in yaptığı hareketin faul olduğuna işaret ederek golü iptal etti.

33'üncü dakikada ceza alanında savunmadan topu çalan Candeias'ın geri pasında topu alan Efecan bekletmeden ceza sahası dışındaki Umut Güneş'e çıkardı. Ceza sahasının 10 metre gerisinden hızla gelen Umut'un sert vuruşu fileleri havalandırdı: 2-1.

38'inci dakikada Juanfran'ın arka direğe ortasında Candeias ile yükselen Skubic'in eline çarpan topun ardından hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Diedhiou meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.

42'nci dakikada orta sahada topla buluşan Candeias'ın gönderdiği uzun pasta topu kontrol eden Novais'in, kalesinden ayrılan Sehic'in üzerinden yaptığı aşırtma vuruş gol oldu: 4-1.

İlk yarı ev sahibi Alanyaspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sonlandı.

50'nci dakikada Gullherme'nin ceza sahası çaprazından kale önüne gönderdiği topa yükselen Ahmet Hasan'ın kafa vuruşu gol oldu. Fakat golün ardından VAR'da pozisyonu inceleyen Volkan Bayarslan pozisyonun ofsayt olduğuna işaret ederek golü iptal etti.

66'ncı dakikada yaşanan pozisyonun ardından Konyaspor yedek kulübesinde itiraz eden yedek kaleci Eray, maçın hakemi tarafından kırmızı kartla soyunma odasına gönderildi.

79'uncu dakikada uzun topla rakip sahada buluşan Eduardo hızla ceza sahasına girdi ve sert vurdu ancak top kaleci Sehic'ten döndü. Dönen topa Tayfur sert vurdu, bu kez top savunmadan döndü. Dönen topu Efkan tekrar kale önüne gönderdi. Burada topla buluşan Eduardo yine sert vurdu ancak Sehic gole izinr vermedi.

87'nci dakikada topu kazanan Oğuz hızla rakip sahaya koşu yaptı. Rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına kadar giren Oğuz sol çaprazdan sert vurarak topu ağlarla buluşturdu: 5-1.

90+2'nci dakikada ceza sahası sol çaprazından geriye oynayan Gullherme'nin pasında topla buluşan Ahmet Hassan sert vurdu. Top üst direğe çarparak auta gitti.

Karşılaşma ev sahibi Aytemiz Alanyaspor'un 5-1'lik üstünlüğüyle sonlandı.

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2022-02-27 18:25:08



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