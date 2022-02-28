Türkiye’deki sağlık hizmetleri, Avrupa’dan geri değil OFM Antalya Hastanesi Başhekimi Dr. Mutlu: "Türk hekimlerin başarısı Avrupa’nın dilinde”

Türkiye'nin sağlık turizmindeki başarısı Avrupa'nın dilinde. Yurt dışından birçok hasta, hizmetin kaliteli olması ve ulaşılabilirliğin kolaylığı açısından tedavilerinde Türkiye'yi tercih ediyor.

Türk hekimlerinin başarısının yurt dışında konuşulduğunu belirten OFM Antalya Hastanesi Başhekimi Dr. Cem Mutlu, yabancı hastaların tedavi için Türkiye’yi tercih ettiğini söyledi. Dr. Mutlu, "Yazın öksürüğü olan ve geçmeyen bir hasta, kendi ülkesinde çok kısa sürede sonuç alamadığında, ülkemize geldi ve akciğer ve diğer alerji testlerini yaptırdı. Orada 1 buçuk yılda alabileceği sonucu burada 15 günde çözmüş oldu" dedi.



“Türk hekimlerin başarısı Avrupa’nın dilinde”

Avrupa’daki sağlık hizmetlerinin bekleme sürelerine dikkat çeken Dr. Cem Mutlu, Türkiye’deki hekim ve sağlık kuruluşlarının, bu durumu sağlık turizmi açısından fırsata çevirdiğini aktardı. Dr. Cem Mutlu, “Öksürüğü geçmeyen İngiliz hasta, kendi ülkesinde tedavi olamadığı için ülkemizi tercih ediyor. Kendi ülkesinde uzun bekleme sürelerinden dolayı 1 buçuk yıl süren teşhis ve tedavi süreci, ülkemizde 15 günde sona eriyor” şeklinde konuştu.



“Türkiye’deki sağlık hizmetleri, Avrupa’dan geri değil”

Avrupa’daki sağlık hizmetlerini Türkiye’deki sağlık hizmetleriyle karşılaştıran Dr. Cem Mutlu; Türkiye’deki hekim ve sağlık kuruluşlarının başarısına dikkat çekti. Dr. Cem Mutlu, “Şuanda yurt dışında var olan sistem, birinci basamak sağlık sisteminin ağırlıkta olduğu bir sistem. Yurt dışındaki sağlık sistemine kötü diyemeyiz ama teşhis ve tedaviye ulaşmakta zorluklar var. Biz daha hızlı sonuca odaklanıyoruz. Hekimlerimiz ve cerrahlarımız çok yetenekli. Hekimlerimizin tıbbi bilgileri asla onlardan geri değil. Hizmet sunma standardı ve teknoloji alt yapısı konusunda, pek çok alanda daha iyi olduğumuz yerler var. Bu nedenle teşhis ve tedavi süreci, Avrupa’da Türkiye’ye göre uzun ve daha meşakkatli diyebiliriz. Covid salgını ortaya çıkınca, Avrupa’daki hastaneler bir anda çok sayıda başvuru yapan hastalarla karşı karşıya kaldı. Öyle olunca kişi başına düşen yatak sayısı düşük olan ülkeler, sağlık sistemini birinci basamak sağlık sistemine göre kurguladıkları için sıkıntı yaşadılar. Ülkemizin yatak sayısı hem Antalya hem de Türkiye genelinde Avrupa’ya göre iyi durumda. Bu nedenle ülkemizde covid salgını, Avrupa’ya göre daha başarılı idare edildi. Sağlık Bakanlığımızın talebi doğrultusunda, biz özel sektör olarak elimizden gelen yatırımları yaptık. Bütün hastaneler, Türkiye’de yoğun bakım yatak sayılarını artırdı” ifadelerini kullandı.



“Avrupalı hasta, Türkiye’yi tercih ediyor”

OFM Antalya Hastanesi Başhekimi Dr. Cem Mutlu, Covidin en yoğun olduğu dönemde bile Avrupalı hastaların Türkiye’yi tercih ettiğini söyledi. Hastalığın yaygın olduğu dönemlerde; yurt dışından estetik, obezite cerrahisi, saç ekimi konusunda çok sayıda hasta kabul ettiklerini aktaran Dr. Mutlu “ Yazın öksürüğü olan ve geçmeyen bir hasta, kendi ülkesinde çok kısa sürede sonuç alamadığında, ülkemize geldi ve akciğer ve diğer alerji testlerini yaptırdı. Orada 1 buçuk yılda alabileceği sonucu burada 15 günde çözmüş oldu. Teşhis ve tedavi konusunda, Avrupa’dan çok hızlı ilerliyoruz. Sağlık turizminden önemli olan kazanç değil, güvendir. Antalya’da tedavi olan hastalarımızla tedavi sonrasında bile iletişimimizi kesmiyor, birebir iletişimlerimizi sürdürüyoruz. Bu da turistin ülkemizde sağlık kuruluşlarına güvenmesini ve ülkemizi tercih etmesine sağlıyor” ifadelerini kullandı.



“Alt yapımızı sağlık turizmi için en uygun hale getirmek istiyoruz”

İngiltere, Almanya başta olmak üzere; Avrupa ülkelerine sağlık turizmi kapsamında birçok proje sunan hastane, sağlık hizmetlerinde VIP hizmet dönemine geçiş için gün sayıyor. Başhekim Dr. Cem Mutlu, turizm sağlığı ve sağlık turizmi çalışmaları hakkında da bilgiler aktardı. Antalya’nın sağlık turizminde marka olabileceğinin altını çizen Dr. Cem Mutlu, “Sağlık turizmi ile ilgili çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 2019 yılında Covid salgını nedeniyle çalışmalarımıza zorunlu ara vermek durumunda kaldık. Sağlık turizmiyle ilgili girişimlerimiz, iş geliştirme planlarımız, beklentilerimiz doğrultusunda gidiyor. İnsan kaynağı yapılanmamızı, hastanemizin kuruluşundan bugüne, sağlık turizmine göre kurgulamıştık. Hastane olarak, teknolojinin bütün imkanlarını en üst seviyede kullanmak ana önceliklerimiz arasında yer alıyor. Hastanemizin açıldığı günden bugüne tam 10 yıl geçti. Bu kapsamda odalarımızın yeniden yapılanmasından başlayarak, tüm alt yapımızı sağlık turizmi için en uygun hale getirmek istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

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