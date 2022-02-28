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 Ateş köpek 'yanlış el'deki iğneden öldü iddiası

DHA

 Ateş köpek 'yanlış el'deki iğneden öldü iddiası


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da 'Ateş' adlı sokak köpeğinin, uyuşturucu iğnenin yanlış ve deneyimi bulunmayan kişiler tarafından uygulanması sonucu öldüğünü iddia eden hayvanseverler, sorumluların cezalandırılması için şikayetçi oldu. Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, "Sokaktaki köpek sayısını azaltmak için 'birileri şikayetçi oldu' diyerek köpekleri topluyor" dedi.
Konyaaltı ilçesinde 1,5 yıl önce sahipleri tarafından sokağa terk edilen 'Ateş' adlı köpeği, Hurma Mahallesi sakinleri sahiplendi. Sokakta yaşayan Ateş, mahalleli tarafından beslendi. 8 Şubat günü Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bağlı ekipler, saldırı şikayeti olduğu gerekçesiyle Ateş'i almak için mahalleye geldi. Uyuşturucu iğneyle uyutulan Ateş, ekipler tarafından barınağa götürüldü. Sonrasında köpeği görmek için barınağa giden mahalleliye, Ateş'in öldüğü söylendi. Duruma tepki gösteren Antalya Candost Derneği üyeleri, Ateş'in uyuşturucu iğnenin yanlış kullanımı sonucu öldüğünü belirterek, sorumluların cezalandırılması için şikayette bulundu.
Ateş'in çok sakin bir köpek olduğunu söyleyen Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, "Ateş köpek önce sahipleri tarafından terk edildi. Çevrede yaşayanlar o zamandan bugüne kadar ona sahip çıkıp besledi. Çok sakin bir köpek sadece sahipleri arabadan attığı için arabaların peşinden koşuyordu. 8 Şubat tarihinde 'saldırı şikayeti var' diyerek ekipler Ateş'i almaya geliyor. Nitekim iğneyle uyuşturarak alıyor. Sonraki gün Ateş'e bakan kişiler bakımevine gittiğinde köpeğin öldüğü söyleniyor" dedi.
'UYUŞTURUCU İĞNE SON ÇARE OLMALI'
Yanlış uygulama sonucu Ateş'in öldüğünü iddia eden Yanık, "Bölgede olayı görenler iğneyi atan kişinin araç şoförü olduğunu söylüyor. Kanunlar gereği uyuşturucu iğneyi atabilecek kişi veteriner hekimdir. Öncesinde köpek elle veya ağ kafesle yakalanmaya çalışılmalı, son çare olarak uyuşturucu iğne kullanılmalı. Hem yanlış bir uygulama hem de uygulayan kişilerin deneyimi olmadığı için Ateş köpek ölüyor" diye konuştu.
Sokaktaki hayvanların can güvenliğinin olmadığını söyleyen Yanık, "Sokaktaki köpek sayısını azaltmak için 'birileri şikayetçi oldu' diyerek sokaklardan köpekleri topluyor. Geçen sene belediyelerin de katıldığı toplantıda, herhangi bir saldırı görüntüsü veya sağlık raporu olmadığı sürece hayvanların sokaklarından alınmamasına karar verildi. Yanlış bir uygulama ile almaya çalıştıkları Ateş öldü. Biz bunun sorumlularının cezalandırılmasını istiyoruz. Ancak suç duyurusu yetkisi İl Tarım Müdürlüğü'nde. Biz İl Tarım Müdürlüğü'ne ve valiliğe başvurduk" dedi.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA 
Konuya ilişkin Konyaaltı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, köpekle ilgili 18 ve 19 Ocak tarihlerinde belediyenin iletişim birimi Halk Masa´ya hayvanın saldırgan olduğu ihbarları geldiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Son olarak bir vatandaşımız eşinin ve kızının köpek tarafından saldırıya uğradığı, saldırı sonrası eşinin hastanede tedavi gördüğüne yönelik başvuruda bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır. Veteriner hekimlerin de gözlemleri sonrası köpeğin saldırgan olduğu değerlendirilmiş, yine veteriner hekim kontrolünde köpek anestezi ile hayvan gönüllülerinin desteğiyle yakalanmıştır. Merkeze götürülen köpeğin solunum depresyonu yaşadığının görülmesinin ardından damar yolu açılarak gerekli müdahalelerde bulunulmuştur. Şok müdahalesinde bulunulmasına rağmen köpeğin döndürülemediği kayıt altına alınmıştır." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2022-02-28 11:04:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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