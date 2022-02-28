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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez'de şampiyonluk havası

İHA

Bağbaşı Zeytinköyspor'u 40 yenen Kepez Belediyespor tribünlerinde, şampiyonluk havası esiyor.

Kepez'de şampiyonluk havası

Bağbaşı Zeytinköyspor'u 40 yenen Kepez Belediyespor tribünlerinde, şampiyonluk havası esiyor.
Sahasında ağırladığı Bağbaşı Zeytinköyspor'u 40 yenen Kepez Belediyesporlu futbolcular ile taraftarları, en yakın rakiplerinin puan kaybettiğini öğrenince şampiyonluk havasına girdi. Hasan Doğan Stadı'nda düzenlenen karşılaşmayı Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, belediye meclisi ve kulüp yönetimi ile birlikte takımın sponsoru işadamı Mustafa Yılmaz izledi.

“İlk gol 3'üncü dakikada”
Grubun lideri olarak çıktığı maça hızlı başlayan Kepez Belediyespor, henüz 3'üncü dakikada Emrah Şenol'un attığı gol ile tribünlerini coşturdu. İlk yarının bitimine 4 dakika kala bir gol daha atan Şenol, takımının soyunma odasına rahat girmesini sağladı. Maçın ikinci yarısında da aynı disiplinle oynayan Kepez Belediyespor, oyun hakimiyetini bırakmadı. Dakikalar 81'i gösterdiğinde Gökhan Hıdır ve ardından dakika 86'da Enes Yüksel, maçın son gollerini attı.

“Puan farkı 6'ya çıktı”
Uzatma dakikalarına kadar gol aramaya devam eden Kepez Belediyespor, taraftarlarını sevince boğdu. Maç boyunca tezahüratlarını eksik etmeyen kapalı tribün Kepezlileri, son düdüğün ardından takımı ve teknik direktör Şakir Filiz'i yanına çağırdı. Üçlük çektiren taraftarlar, alkışlarıyla takımını tebrik etti. Ardından grup 2'ncisi ve 3'üncüsü rakiplerinin puan kaybettiğini öğrenen Kepezliler, soyunma odasında bir kutlama daha yaptı. İkinci ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkaran Kepez Belediyespor, haftaya deplasmanda Denizli Sarayköy Spor ile oynayacak.

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