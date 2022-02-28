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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Uysal: “Geleceğimizi çocuklarımız için en verimli şekilde tanzim edelim”

İHA

Başkan Uysal: “Geleceğimizi çocuklarımız için en verimli şekilde tanzim edelim”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) düzenlenen törende “Geleceğimizi, birlik, beraberlik içinde çocuklarımız için en verimli şekilde tanzim ederiz diye temenni ediyorum” dedi.
Başkan Uysal, Antalya Trabzon Kültürünü Yaşatma Derneği’nin, Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yılı dolayısıyla ASSİM’de düzenlendiği etkinliğe katıldı. Dernek Başkan Cemil Tonbul’un eşlik ettiği Başkan Uysal, fuayede düzenlenen kokteylde dernek üyeleri ve davetlilerle sohbet etti.

“Burada her derneğimiz var”
Başkan Uysal, kokteylin ardından düzenlenen törende, “Trabzon'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde bir arada olmaktan, aranızda olmaktan onur duyuyorum. Bizim birlik ve beraberlik içinde olmak mecburiyetimiz var” dedi. Geleceği aydınlatmak için millet olarak seferberlik halinde olunması gerektiğini dile getiren Başkan Uysal, “İşte bu binaları, sizlerin vergileriyle bunun için yaptık. Burada her derneğimiz var. Derneklerimiz, insanlarımız hemhal oluyor, kaynaşıyor, derdini, tasasını, sevincini, kederini paylaşıyor. Onun dışında burada bir kanat da inovasyon merkezi. Nüfusu büyük olan ülkeler, ancak teknolojiyle, yazılımla, dijital çağın getirdiği ürünleri üreterek ve satarak para kazanıyor. İşte inovasyon merkezimiz o işe yarıyor. Buluşu olan, icadı olan altı çocuğumuza orada oda verdik. İnanın dört tanesi şirkete dönüştü, satış yapıyor. Burası sizin vergilerinizle yapılmış bir birlik, beraberlik merkezi, milletimizi kaynaştırma merkezi, milletimizin ihtiyacı olan gelecekle ilgili ufuk turu yapma merkezi” diye konuştu.

“Kemençe eşliğinde horon”
Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yılı vesilesiyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilere saygı, sevgi, minnet ve hürmetlerini ileten Başkan Uysal, “Geleceğimizi, birlik, beraberlik içinde çocuklarımız için en verimli şekilde tanzim ederiz diye temenni ediyorum” dedi.Diğer konuşmaların ardından tören, kemençe eşliğinde horonla devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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