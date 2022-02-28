125 genç itfaiyecinin gerçeği aratmayan hazırlık eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

125 genç itfaiyecinin gerçeği aratmayan hazırlık eğitimi

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda göreve başlayan 125 itfaiye eri oryantasyon eğitimlerine başladı. İtfaiye amirleri yeni personele, sahada karşılaşacakları zorlu şartlar için eğitim veriyor.

125 genç itfaiyecinin gerçeği aratmayan hazırlık eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda göreve başlayan 125 itfaiye eri oryantasyon eğitimlerine başladı. İtfaiye amirleri yeni personele, sahada karşılaşacakları zorlu şartlar için eğitim veriyor.
Tarihin en büyük orman yangınının yaşandığı Antalya’da, Büyükşehir Belediyesi itfaiye kadrosunu güçlendirmek amacıyla İtfaiyecilik Meslek Yüksekokulu mezunu 125 itfaiye eri aldı. İtfaiye erleri görev öncesi oryantasyon eğitimine başladı. Başvuru yapan 625 kişiden 4 haftalık sınav sonucu seçilen 125 kişi, arama kurtarma çalışmaları, itfaiyecilik bilgileri, ekipman bilgileri, araç kullanımı başta olmak üzere 5 haftalık zorlu eğitime tabi tutuluyor.

“Ortalama müdahale süresi 9 dakika”
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2021 yılında 112 acil çağrı merkezi verilerine göre 13 bin 800 vakaya müdahale etti. Şehir merkezinde ortalama müdahale süresi 9 dakika olurken, ilçelerde ise bu süre 7 dakika olarak belirlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Kısa, Avrupa’da müdahale süresinin 15 dakika civarında olduğunu belirterek, yeni alınan personelle, olaylara hem daha kısa sürede hem de daha etkili müdahale etmeyi amaçladıklarını söyledi.

“Oryantasyon eğitimi yapıyorlar”
İtfaiye teşkilatlarının olmazsa olmazlarından birinin insan gücü olduğunu açıklayan Kısa, “Biz de müdahale kapasitemizi arttırmak, insan kaynaklarımızı geliştirmek, olaylara daha hızlı ve daha etkin müdahale edebilmek için 125 yeni itfaiye eri alımını tamamladık. Bu hafta itibariyle 125 itfaiye erinin işbaşı ve oryantasyon eğitimlerine başladık. Yeni arkadaşlarımız, arama kurtarma çalışmaları, itfaiyecilik bilgileri, ekipman bilgileri, araç kullanımı başta olmak üzere karşılaşabilecekleri tüm görevlerle alakalı, 5 haftalık bir eğitime tabi tutulacaklar. Daha sonra operasyonlarımıza katılacaklar” dedi.

Çocukluk hayali itfaiyecilik
Çocukluğundan beri itfaiyeci olmak istediğini, oyuncaklarının birçoğunun itfaiye arabası olduğunu söyleyen 22 yaşındaki Ahmet Semih Toprak, “İnsanları kurtarmak benim için her zaman bir amaç oldu. Bu mesleğin önemini bilerek, itfaiyeci olmak istedim. Eğitimimi tamamlayıp göreve başlamayı dört gözle bekliyorum” dedi.
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Mühendisliği fakültesi ve Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü mezunu olduğunu söyleyen 26 yaşındaki Merve Yiğit de sahada yaşayacakları zorlukların eğitimini aldıklarını ve göreve çıkmayı beklediklerini söyledi.

“Meslek sevgisi güç veriyor”
İtfaiye eri olmak için çok zorlu mülakat ve parkurlardan geçtiklerini söyleyen 22 yaşındaki Abdulkadir Arslan ise, “Elimden gelenin en iyisin yaptım ve bu şanlı görev bize nasip oldu. Eğitimlerimiz zorlu ama bu meslek vicdan işi, mesleğimi sevdiğim için bu benim gücüme güç katıyor” diye konuştu.
125 itfaiye eri 5 haftalık eğitimin ardından istasyonlara dağıtılacak ve göreve başlayacaklar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Deniz canlıları için ölümcül tuzak olan ‘Hayalet ağlar’ sualtı hayatını tehdit ediyor Balıkçıların düşürdüğü ya da su altına taktırdığı hayalet ağlar su altı yaşamını olumsuz etkiliyor AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: “Kalan ağlar uzun süre canlıları tutmaya, doğayı yok etmeye devam ediyor”
YEREL HABERLER Deniz canlıları için ölümcül tuzak olan ‘Hayalet ...
İklim krizi arıları da vurdu Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Şahin: “Kovanların yarısı yok olmak üzere”
YEREL HABERLER İklim krizi arıları da vurdu Türkiye Arı ...
Başkan Uysal, “Kısır çekişmeleri aşalım”
YEREL HABERLER Başkan Uysal, “Kısır çekişmeleri aşalım”
Büyükşehir’den Miraç Kandili’nde 20 bin kişilik lokma ikramı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Miraç Kandili’nde 20 bin kişilik lokma ...
Başkan Uysal: “Geleceğimizi çocuklarımız için en verimli şekilde tanzim edelim”
YEREL HABERLER Başkan Uysal: “Geleceğimizi çocuklarımız için en ...
Başkan Böcek, Kemer otopark ve pazar yeri inşaatını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Böcek, Kemer otopark ve pazar yeri inşaatını ...
Kepez'de şampiyonluk havası
YEREL HABERLER Kepez'de şampiyonluk havası
 Ateş köpek 'yanlış el'deki iğneden öldü iddiası
YEREL HABERLER  Ateş köpek 'yanlış el'deki iğneden öldü iddiası
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
Türkiye’deki sağlık hizmetleri, Avrupa’dan geri değil OFM Antalya Hastanesi Başhekimi Dr. Mutlu: "Türk hekimlerin başarısı Avrupa’nın dilinde”
YEREL HABERLER Türkiye’deki sağlık hizmetleri, Avrupa’dan geri ...
AK Parti Antalya’dan 28 Şubat açıklaması: “28 Şubat milletin inancına yapılan darbedir”
YEREL HABERLER AK Parti Antalya’dan 28 Şubat açıklaması: “28 Şubat ...
Mateos: “Geçen haftaki mağlubiyeti unutturacak bir skor aldık”
YEREL HABERLER Mateos: “Geçen haftaki mağlubiyeti unutturacak bir ...
İlhan Palut: "İnanılmaz hatalar yaptık"
YEREL HABERLER İlhan Palut: "İnanılmaz hatalar yaptık"
Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 5-1
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 5-1
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 5 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 5 - Konyaspor: 1 ...
Türk tırcılar, Ukrayna’da mahsur kaldı: “Açlıktan birbirimizi yiyeceğiz”
YEREL HABERLER Türk tırcılar, Ukrayna’da mahsur kaldı: “Açlıktan ...
Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor (EK ...
Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 4 - Konyaspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 4 - Konyaspor: 1 ...
Aytemiz Alanyaspor- İttifak Holding Konyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor- İttifak Holding Konyaspor ...
Bir ay önce evlendiği Ukraynalı eşi, Kiev'de savaşın ortasında kaldı
YEREL HABERLER Bir ay önce evlendiği Ukraynalı eşi, Kiev'de savaşın ...
Suçüstü yakalanan uyuşturucu tacirleri tutuklandı
YEREL HABERLER Suçüstü yakalanan uyuşturucu tacirleri tutuklandı
Antalya’da toplanan binlerce Ukraynalı Putin’i kınadı Ukraynalı çocuk, anneannesi için gözyaşları içinde yardım istedi
YEREL HABERLER Antalya’da toplanan binlerce Ukraynalı Putin’i ...
40 metrelik baz istasyonu direğine çıktı, polis sesini duymak için telefon numarasını verdi
YEREL HABERLER 40 metrelik baz istasyonu direğine çıktı, polis ...
Antalya'daki Ukraynalılar: Dünyayı bu anlamsız savaşı durdurmak için birleşmeye çağırıyoruz
YEREL HABERLER Antalya'daki Ukraynalılar: Dünyayı bu anlamsız savaşı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.