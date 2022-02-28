Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti, yürüyen merdivene çarparak durabildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırıma çıkarak trafik tabelasını devirdi. Otomobil tabelayı devirdikten sonra yaya üstgeçidinde bulunan yürüyen merdivene çarptı. Kazada, şans eseri yaralanan olmadı.
Antalya Caddesi'nde yapay şelale istikametinden adliye istikametine seyir halindeki Gürkan Eser’in kullandığı 07 AST 403 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak trafik tabelasını devirip, yaya üst geçidinde bulunan yürüyen merdivene çarptı. Otomobilde büyük çapta maddi hasar oluşurken, kazada büyük şans eseri yaralanan olmadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.