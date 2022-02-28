Ukrayna vatandaşı kadın, Antalya'da İslamı seçti

Antalya'nın Serik ilçesinde Müslüman olan arkadaşından etkilenen Ukrayna vatandaşı Yana Yaburova, İslam'ı seçerek Müslüman oldu. Ukraynalı kadın, Ayten ismini aldı.

Serik ilçe müftülüğünde düzenlenen törende, İlçe Müftüsü İbrahim Keser, Şube Müdürü Ömer Akkaya, Din Hizmetleri Uzmanı Veysel Tosun ve Yana Yaburova hazır bulundu.

İhtida merasiminde, İlçe Müftüsü Keser tarafından Yana Yaburova'ya İslam dini, iman esasları, Müslüman olmanın gereklilikleri ve temel dini bilgiler hakkında bilgiler verildi. Anlatılanları dikkate dinleyen Yaburova, bunların tamamına inandığını kabul ettiğini ifade ettikten sonra Kelimei Şehadet getirerek İslamiyet'e ilk adımı attı ve Ayten adını aldı. Yaburova'ya merasim sonunda İhtida belgesi ile birlikte Rusça Kur'anı Kerim Meali ve Temel Dini Bilgiler Kitabı hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.