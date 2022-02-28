Kendisini ‘Banka çalışanı’ olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı

Antalya’nın Kaş ilçesinde Jandarma ekipleri, devriye gezdiği esnada ‘kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan’ arama kaydı olan bir şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Antalya ili, Kaş İlçesi, Üzümlü mahallesinde gerçekleştirilen devriye esnasında S.Ç isimli şahsın kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan arama kaydının olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli Nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

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