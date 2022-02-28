Bir haftadır haber alınamayan boya ustası evinde ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir haftadır haber alınamayan boya ustası evinde ölü bulundu

DHA

Bir haftadır haber alınamayan boya ustası evinde ölü bulundu


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da yalnız yaşayan ve kendisinden 1 haftadır haber alınamayan boya ustası Mehmet Göktepe (54), evinde ölü bulundu. Ağır koku nedeniyle binaya gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tulum ve maskeyle yaptı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi 208 sokak üzerinde yer alan apartmanın giriş katında meydana geldi. Apartmandan ağır koku gelmesiyle bina sakinleri durumu 112´ye bildirdi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler binada ve çevresinde yaptıkları incelemede ağır kokunun giriş kat dairesinden geldiğini belirledi. Çilingir yardımıyla girilen dairede ekipler, yalnız yaşayan boya ustası Mehmet Göktepe´nin, yatağında cansız bedeniyle karşılaştı.
KOKUDAN ZOR ANLAR YAŞANDI
Yaklaşık bir hafta önce öldüğü değerlendirilen Göktepe´nin cesedinden yayılan koku nedeniyle polisler ve bina sakinleri zor anlar yaşadı. Olay yeri inceleme ekipleri daireye maske ve tulumlarıyla girip çalışmalarını gerçekleştirdi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mehmet Göktepe´nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-02-28 20:35:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da daireden yayılan koku yalnız yaşayan adamın öldüğünü ortaya çıkardı Bir hafta önce öldüğü tahmin edilen şahsın evinde polis maske ve tulumla inceleme yaptı
YEREL HABERLER Antalya'da daireden yayılan koku yalnız yaşayan ...
Bin 892 yıllık tarihi yapıya kuru boya döktüler Antalya'nın simgelerinden tarihi Üç Kapılar'a dökülen kuru siyah boya tepki çekti
YEREL HABERLER Bin 892 yıllık tarihi yapıya kuru boya ...
Rus Konsolosluğu önünde 3 kişilik protesto
YEREL HABERLER Rus Konsolosluğu önünde 3 kişilik protesto
Kendisini ‘Banka çalışanı’ olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı
YEREL HABERLER Kendisini ‘Banka çalışanı’ olarak tanıtan dolandırıcı ...
Ukrayna vatandaşı kadın, Antalya'da İslamı seçti
YEREL HABERLER Ukrayna vatandaşı kadın, Antalya'da İslamı seçti
Yanan evi için gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Yanan evi için gözyaşlarına boğuldu
'Nadir hastalıkların yüzde 95'inin henüz bir tedavisi yok'
YEREL HABERLER 'Nadir hastalıkların yüzde 95'inin henüz bir tedavisi ...
Jandarma ekiplerinin şüphelendiği 2 kişinin üzerinde eroin bulundu
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinin şüphelendiği 2 kişinin üzerinde ...
Konyaaltı’nda aşı protokolü yenilendi Üç yılda ilçede 32 bin küçükbaş, 7 bin büyükbaş hayvanın aşıları karşılandı
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda aşı protokolü yenilendi Üç yılda ilçede ...
Ukraynalı gelinler Antalya'da seferberlik başlattı Antalya’da yaşayan Ukraynalı gelinler ülkelerine kolilerle gıda yardımı gönderiyor Türk vatandaşlarının büyük destek verdiği kampanya ile toplanan malzemeler karayoluyla Ukrayna'ya gönderilecek Ukrayna Aile Derneği Başkanı Vika Mikhaylova: “Herkes elinde olanı lütfen bize getirsin”
YEREL HABERLER Ukraynalı gelinler Antalya'da seferberlik ...
Usta yazarlar 4. Kepez Kitap Fuarı’nda
YEREL HABERLER Usta yazarlar 4. Kepez Kitap Fuarı’nda
Hamile yabancı uyruklu kadının yönettiği fuhuş çetesi çökertildi:17 tutuklama 20 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı, çetenin elebaşı hamile kadın çıktı Hamile olan elebaşı düşük yapma tehlikesi sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Hamile yabancı uyruklu kadının yönettiği fuhuş çetesi ...
Pandemide, plastik atık farkındalığı arttı
YEREL HABERLER Pandemide, plastik atık farkındalığı arttı
Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti, yürüyen merdivene çarparak durabildi
YEREL HABERLER Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti, ...
Rusya’nın Ukrayna operasyonu Antalya halinde fiyatları yüzde 50’ye yakın düşürdü Operasyon öncesi günlük sevkiyat yapan 30 tır kontak kapattı Toptancı Hal Kompleksi Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz: "Oraya düşen bombalar bize de düşmüş gibi oldu" “15 gün önce 15-16 TL’ye satmış olduğum domatesi bugün 5-7 TL arasında satıyorum” “Fiyatlarda düşmeler Antalya haline yansıdı. Artık pazarcılar da yansıtmalıdır” “Savaş öncesi günlük sadece 30 tır Ukrayna’ya gidiyordu” “Bütün tırlarımız şuanda bekliyor”
YEREL HABERLER Rusya’nın Ukrayna operasyonu Antalya halinde ...
Otobüslerde yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Otobüslerde yankesicilik yapan şüpheli tutuklandı
Hurdacı kadınlar, iş yerinin önünden güneş paneli çaldı Kameraları fark edince duvarın kenarına saklandılar Hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Hurdacı kadınlar, iş yerinin önünden güneş paneli ...
Deniz canlıları için ölümcül tuzak olan ‘Hayalet ağlar’ sualtı hayatını tehdit ediyor Balıkçıların düşürdüğü ya da su altına taktırdığı hayalet ağlar su altı yaşamını olumsuz etkiliyor AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: “Kalan ağlar uzun süre canlıları tutmaya, doğayı yok etmeye devam ediyor”
YEREL HABERLER Deniz canlıları için ölümcül tuzak olan ‘Hayalet ...
İklim krizi arıları da vurdu Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Şahin: “Kovanların yarısı yok olmak üzere”
YEREL HABERLER İklim krizi arıları da vurdu Türkiye Arı ...
Başkan Uysal, “Kısır çekişmeleri aşalım”
YEREL HABERLER Başkan Uysal, “Kısır çekişmeleri aşalım”
125 genç itfaiyecinin gerçeği aratmayan hazırlık eğitimi
YEREL HABERLER 125 genç itfaiyecinin gerçeği aratmayan hazırlık ...
Büyükşehir’den Miraç Kandili’nde 20 bin kişilik lokma ikramı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Miraç Kandili’nde 20 bin kişilik lokma ...
Başkan Uysal: “Geleceğimizi çocuklarımız için en verimli şekilde tanzim edelim”
YEREL HABERLER Başkan Uysal: “Geleceğimizi çocuklarımız için en ...
Başkan Böcek, Kemer otopark ve pazar yeri inşaatını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Böcek, Kemer otopark ve pazar yeri inşaatını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.