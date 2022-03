Harkov'da arkadaşıyla birlikte mahsur kalan Türk öğrenci, saldırı anlarını anlattı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)RUSYA'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Harkov şehrinde arkadaşı Ezgi Türkoğlu (22) ile birlikte mahsur kalan üniversite öğrencisi Merve Buse Develi (23), yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Görüntülü görüşme sırasında yakınlarına düşen bombanın sesiyle irkilen Develi, "Temel ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Bu korkunun ötesinde bir şeye geçti. Can güvenliğimiz yok" dedi.

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşları, farklı yollarla tahliye ediliyor. Ancak saldırıların devam ettiği bölgelerde tahliye edilmeyi bekleyen Türkler de bulunuyor. Harkov şehrinde kendisi gibi üniversite öğrencisi olan arkadaşı Ezgi Türkoğlu ile birlikte mahsur kalan Merve Buse Develi, görüntülü görüşmeyle yaşadıkları korkuyu gözyaşları içinde anlattı.

'HEPİMİZ HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK'

Tahliye edilmeyi bekleyen iki öğrenci, konuşma sırasında yakınlarına düşen bombanın sesiyle irkildi. Rusya saldırısının devam ettiğini söyleyen Merve Buse Develi, "Şu an saldırı ve atışlar hala devam etmekte. Şu an bu videoyu çekerken karşımızda füzelerin düştüğünü görüyoruz. Rusya, bulunduğumuz şehir Harkov'a girdi. Kaldığımız yurdun iki bina yanı bombalandı. Bizim arkadaşlarımız o yurttaydı. Dolapları camların önüne çekip, kendilerini korumaya çalışıyorlar. Sığınaklar yaşanabilecek gibi değil. Hepimiz bu olaylara hazırlıksız yakalandık" dedi.

'BANKALAR, ATM'LER ÇALIŞMIYOR'

Bölgedeki Türk öğrencilerin en büyük sorunlarından birinin nakit para olduğunu söyleyen Develi, "Nakit para akışı normal hayatta zor oluyordu ama şimdi daha da zorlaştı. Bankalar, ATM'ler çalışmıyor. Marketlerde sadece reyonlara bakıp çıkıyoruz. Bunlar bizi üzüyor bir yandan da korkutuyor. Çünkü temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamıyoruz. Arkadaşlarımızdan ayrı bir noktadayız ama onlar için endişeleniyoruz. Gidebilecek hiçbir yeri olmayacak arkadaşlarımız yurtta kaldı" diye konuştu.

'SESİMİZİ DUYURMAK İSTİYORUZ'

Nasıl bir yol izleyeceklerini bilmediklerini anlatan Develi, "Dışarıya çıkamıyoruz, çıktığımızda da Rus tanklarını ve bombaları görüyoruz. 'Korkuyoruz' demekten sıkıldık. Çünkü bu korkunun ötesinde bir şeye geçti. Sesimizi duyurmak istiyoruz. İlk defa böyle bir durumla karşı karşıyayız. Nasıl bir yol izleyeceğimizi, plan yapacağımızı, kaçış yolu izleyeceğimizi bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

'BELKİ BU SON VİDEOMUZ OLUR'

Develi, şöyle devam etti:

"Sivil araç bulsak bile bombalardan dolayı can güvenliğimiz yok. Belki bu son videomuz olur. Çünkü biz artık 'sıra bizde mi' diye düşünmeye başladık. Evimizin yakınında patlayan bombalar artık bize bunu düşündürmeye başladı." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-03-01 11:04:34



