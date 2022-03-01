Tıp Fakültesi Otoparkı temel kazısı yüzde 95 tamamlandı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yerleşkesi alanına yapılacak katlı otopark inşaatının zemin kazısı yüzde 95 oranında tamamlandı. Tedaviye gelen hasta ve yakınlarının park sorununu çözecek proje aynı zamanda acil afet toplanma alanı olarak da kullanılacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan arasında imzalanan protokolle üniversite hastane yerleşkesi alanına yapılacak olan katlı otopark inşaatı başladı. Bin 797 araç kapasiteli olacak projede zemin kazısı yüzde 95 oranında tamamlandı. Yaklaşık 53 milyon lira yatırım bedelli projede ilerleyen günlerde temel beton işleri başlayacak.



“4 katlı otopark”

Yaklaşık 53 milyon lira yatırım bedelli proje ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yerleşkesindeki 13 bin 200 metrekare alan üzerine toplamda 4 katta 54 bin 430 metrekare inşaat yapılacak. Katlı otopark aynı zamanda acil afet toplanma alanı olarak da kullanılarak, kentin önemli bir ihtiyacını karşılayacak.



“Otopark sorunu son bulacak”

Projenin betonarme karkası Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilirken, diğer mimari uygulama, mekanik ve elektrik grubu imalatları Akdeniz Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek. Proje tamamlandığında üniversite hastanesine gelen hasta ve hasta yakınlarının yaşadıkları otopark sorunu son bulacak.

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