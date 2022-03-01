İclal Aydın, Kepez Kitap Fuarı’na geliyor

NATO'dan çok önemli hamle! 40 bin asker, tank ve füze

Türk Edebiyatı yazarlarından oyuncu, yazar, gazeteci ve sunucu İclal Aydın, 4. Kepez Kitap Fuarı’nda düzenlenecek imza gününde sevenleriyle buluşacak.

Hayat Güzeldir, Bitmiş Aşklar Emanetçisi, Yaz Bitmesin, Üç Kız Kardeş, Gördüğüme Sevindim, Bir Cihan Kafes gibi yazdığı birçok kitapla adından sıkça söz ettiren ve kitapları çok satanlar listesine giren İclal Aydın, 4. Kepez Kitap Fuarı’nın konuğu olacak. Oyuncu, yazar, gazeteci ve sunucu İclal Aydın, Mimar Sinan Kongre Merkezi’ndeki Kepez Kitap Fuarı’nda 13 Mart Pazar günü saat 14.00’da düzenlenecek imza ve söyleşi günüyle okuyucularıyla buluşacak. Günümüz Türk Edebiyatının önde gelen yazarlarından olan İclal Aydın’ın üç kuşağa hitap eden kitaplarında, hayatın iyiliklerini ve güzelliklerini konu alarak, okuyucularına mutlu olmanın yollarını da aşılıyor.

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