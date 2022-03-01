Bakan Soylu'dan 'güçlendirilmiş sistem' yorumu: Millet bu treni geri döndürecek değil (2)



'ARTIK SAVAŞ DİYEBİLİRİZ'

Bakan Süleyman Soylu, toplantıda Ukrayna-Rusya arasındaki savaşa ilişkin konuştu. Altyapıyı güçlendirmenin ne kadar önemli olduğunun, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta görülebildiğini belirten Bakan Soylu, "Artık savaş diyebiliriz. Bize, 'Ne gerek var, boşuna yatırım yapıyorsunuz, buna ne ihtiyacımız var, boşuna paraları gömüyorsunuz, devletin cebinden sürekli birtakım harcamalar yapıyor ve bizi sıkıntıya sokuyorsunuz' diyenler, beni bağışlayın kafasını kuma gömdüler pandemi zamanında. Böbürlenen Amerika ve Avrupa, bağışlayınız ki hastanelerde insanlarını ölüme terk ederken, yaşlılara 'Artık sizin ömrünüz sona erdi' derken, onları ölüme terk ederken, iyi hazırlık yaptığımız, öngördüğümüz, vizyon ve strateji ortaya koyduğumuz için altını çizerek söylüyorum, milletimize mahcup olmadık. Şehir hastanelerimiz, sağlık çalışanlarımız, devletimizin bütün birimleri topyekün büyük bir mücadele ortaya koydu" dedi.

'BİZ DOĞU AKDENİZ'E KAYIKLA GİTMEDİK'

Dün açıklanan G20'de büyümede yüzde 11 ile Türkiye'nin 1'inci olduğunu belirten Bakan Soylu, OECD ülkeleri içinde 3'üncü olduğunu kaydetti. Altyapı olmadan bunun gerçekleşmesinin mümkün olmayacağını ifade eden Soylu, "Biz Doğu Akdeniz'e kayıkla gitmedik. Birileri kayıkla falan gittiğimizi sanıyor. ATAK helikopterlerimiz, İHA'larımız, milli ve yerli gemilerimizle ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilk andan itibaren üzerine titrediği profesyonel güvenlik yapımızla birlikte gittik. Öyle kolay değil bu işler. Büyükelçilerin verdiği mamalarla beslenmeye benzemez bu işler. Risk alacaksanız, kaynak yöneteceksiniz, ülkenizin olduğu pozisyonu bileceksiniz" diye konuştu.

'İFTİRAYA UĞRAMIŞ BİR MEDENİYET'

Savunma sanayisinde yüzde 20'lerden yüzde 75'leri aşıp yüzde 80'lere kadar ulaşan milli ve yerli kullanımın birilerini rahatsız edeceğini belirten Soylu, şunları söyledi:

"Bize maval okuyanlara, hakaret edenlere, bütçeleri eline alıp, 'Bunlar savunma bütçeleridir, bunların hesabını size soracağız' diyenlere ben şimdi söylüyorum. Lazımmış, Türkiye, kendi güvenliğini kendi sağlamalıymış, kendi göbeğini kendi kesmeliymiş, kendi hazırlığını kendisi yapmalıymış, kendi İHA'larını, ATAK helikopterlerini ortaya koyabilmeliymiş, kendi sağlık sistemini en güçlü şekilde ayağa kaldırabilmeliymiş, güvenlik koridorunu, üs bölgelerini yapmalıymış, terör örgütlerini inlerinden çıkamayacak hale getirmeliymiş. Hatırlayın, Gazi Meclis'ten birileri kalktı gitti, İHA'ları Doğu ve Güneydoğu'da protesto ettiler. Bunların sahibi kim biliyor musunuz? Cemil Meriç'in güzel bir sözü var, dönem dönem hatırlatırım, 'Bizim medeniyetimiz, iftiraya uğramış bir medeniyettir.' Maalesef öyle. Hainlik ve uşaklık etmeyi kendilerine marifet bilenler her zaman bu coğrafyada olmuşlardır. Hiçbir zaman vazgeçmemişlerdir."

'LAF EBELİĞİNDEN BAŞKA HİÇBİR ŞEY ORTAYA KOYMUYORLAR'

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Batı ve Avrupa'yı eleştiren Bakan Soylu, "Batı'yı, Amerika'yı, Avrupa'yı gördük, laf ebeliğinden başka hiçbir şey ortaya koymuyorlar. İnsanlar ölüyor, önemli değil canım, nasıl olsa yaşlıları öldürdüler, sesleri çıkmadı. Ne olacak biraz da çocuklar, insanlar, gençler hayatını kaybediversin, öyle bakıyorlar. Suriye'de öyle bakmadılar mı? Balkanlar'da öyle bakmadılar mı? Toplu iğne kadar yapabileceğimiz bir takatımız varsa, bu ülke için yapmalıyız. Toplu iğne kadar gücümüz varsa, elinizde kamunun ve devletin imkanları var. Sizin toplu iğneden daha fazlasını yapabileceğiniz işler var. Şu karşı karşıya kaldığımız son 2 yıldaki cendereye bu ülkenin düşmesini istemiyorsak yükselişe aynı ölçekte devam etmeliyiz, kendi göbeğimizi kendimiz kesebileceğimiz hale hep birlikte gelmeliyiz. Her anlamıyla bağımsız bir Türkiye. Yok Amerika şunu yaptı, yok Rusya şöyle yaptı, yok Avrupa böyle yaptı, yok o öyle yaptı diye kafayı sağa sola döndürebilecek değiliz. 'Acaba ne yapacaklar?' diye sürekli takip edecek bir ülke değiliz. Herkesin bizi takip ettiği, bunlar ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye, gelişmelerimizi adım adım takip ettikleri ve gelecek nesillerin çok daha iyi bir noktaya getirebilecekleri bir Türkiye'yi hep beraber Cumhuriyet'in 2'nci asrına el birliğiyle taşımalıyız." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-03-01 12:57:34



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