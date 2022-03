İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin, 2021'in dördüncü çeyreğinde yakaladığı büyüme oranıyla, verisi açıklanan G20 ülkeleri arasında ilk, OECD'de üçüncü sırada yer aldığını aktaran Soylu, “Altyapı olmadan bunun gerçekleşmesinin mümkün olmazdı. Biz Doğu Akdeniz'e kayıkla gitmedik. Birileri kayıkla falan gittiğimizi zannediyor. ATAK helikopterlerimiz, İHA’larımız, milli ve yerli gemilerimizle ve Cumhurbaşkanımızın ilk andan itibaren üzerinde titrediği profesyonel güvenlik yapımızla beraber gittik. Öyle kolay değil bu işler. Büyükelçilerin verdiği mamalarla beslenmeye benzemez bu işler"dedi.



Soylu, Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde düzenlenen Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) kapasitesinin güçlendirilmesi için teknik yardım projesi kapsamında düzenlenen "Yönetici Eğitimleri" programına katıldı.



Burada konuşan Bakan Soylu, altyapıyı güçlendirmenin ne kadar önemli olduğunu şuanda UkraynaRusya savaşında görebildiklerini dile getirerek, “Artık savaş diyebiliriz? Bize ya ne gerek var, boşuna yatırım yapıyorsunuz, buna ne ihtiyacımız var, boşuna paraları gömüyorsunuz, devletin cebinden sürekli bir takım harcamalar yapıyor ve bizi sıkıntıya sokuyorsunuz diyenler, beni bağışlayın kafasını kuma gömdüler pandemi zamanında. Böbürlenen Amerika ve Avrupa, bağışlayınız ki hastanelerde, insanlarını ölüme terk ederken, koridorlarda bakamazken, yaşlılara 'artık sizin de ömrünüz sona erdi' derken, onları ölüme terk ederken benim ülkem ve insanı tam da medeniyetimize uygun şekilde, iyi hazırlık yaptığımız için, öngördüğümüz için, vizyon ve strateji ortaya koyduğumuz için altını çizerek söylüyorum, milletimize mahcup olmadık. Şehir hastanelerimiz, sağlık çalışanlarımız, devletimizin bütün birimleri top yekun büyük bir mücadele ortaya koydu” diye konuştu.



"Büyükelçilerin verdiği mamalarla beslenmeye benzemez"

"Lazımmış demi"

Türkiye’nin savunma sanayinde yüzde 20'lerden yüzde 75'leri aşıp yüzde 80'lere kadar uzanan milli ve yerlilik oranının birilerini rahatsız ettiğini kaydeden Bakan Süleyman Soylu, “ Bize maval okuyanlara, hakaret edenlere, 'bütçeleri ellerine alıp, bunlar savunma bütçeleridir, bunların hesabını size soracağız' diyenlere ben şimdi söylüyorum. Lazımmış dimi, Türkiye'ye kendi güvenliğini kendi sağlamalıymış, kendi göbeğini kendi kesmeliymiş, kendi hazırlıklarını kendisi yapmalıymış, kendi insansız hava araçlarını, ATAK helikopterlerini ortaya koyabilmeliymiş, kendi sağlık sistemini en güçlü şekilde ayağa kaldırabilmeliymiş, güvenlik yollarını, üs bölgelerini yapmalıymış, terör örgütlerini inlerinden çıkamayacakları hale getirmeliymiş” ifadelerini kullandı.



"Hainlik ve uşaklık etmeyi marifet bilenler her zaman olmuştur"

Gazi meclisteki milletvekillerinden bazılarının insansız hava araçlarını Doğu ve Güneydoğu'da protesto ettiğini hatırlatan Bakan Soylu, “Bunların sahibi kim biliyor musunuz, Cemil Meriç'in güzel bir sözü var, dönem dönem hatırlatırım, 'Bizim medeniyetimiz, iftiraya uğramış bir medeniyettir.' Maalesef öyle. Hainlik ve uşaklık etmeyi kendilerine marifet bilenler her zaman bu coğrafyada olmuşlardır. Hiç bir zaman vazgeçmemişlerdir. Ama bu topraklara sadakatla bağlı olanlar, ay yıldızlı bayrağı görünce onun şahadetinde onun gölgesinin altında şehadet şerbeti içmeye, ‘Allah’ım bana da nasip et’ diyen evlatlar da var oldukça bunlara fırsat verilmeyecektir. Bunun altını çizmek istedim” dedi.

"Laf ebeliğinden başka ortaya bir şey koymuyorlar"

“Batıyı, Amerika’yı, Avrupa’yı gördük, laf ebeliğinden başka hiçbir şey ortaya koymuyorlar” diyen Bakan Soylu, “ İnsanlar ölüyor, önemli değil canım, nasıl olsa yaşlıları öldürdüler, sesleri çıkmadı. Ne olacak biraz da çocuklar, insanlar, gençler hayatını kaybediversin, öyle bakıyorlar. Suriye'de öyle bakmadılar mı? Balkanlar'da öyle bakmadılar mı? Toplu iğne kadar yapabileceğimiz bir takatımız varsa, bu ülke için yapmalıyız. Toplu iğne kadar gücümüz varsa, elinizde kamunun ve devletin imkanları var. Sizin toplu iğneden daha fazlasını yapabileceğiniz işler var” diye konuştu.

"Yükselişimize devam etmeliyiz"

Bakan Soylu, son 2 yıldaki karşı karşıya kalınan cendereye bu ülkenin düşmesini istemiyorsak yükselişe aynı ölçekte devam edilmesini, kendi göbek bağını kendisi kesebilecek hale hep birlikte gelinmesi gerektiğinin altını çizerek, “ Her anlamıyla bağımsız bir Türkiye, yok Amerika şunu yaptı, yok Rusya şöyle yaptı, yok Avrupa böyle yaptı, yok o öyle yaptı diye kafayı sağa sola döndürebilecek değiliz, acaba ne yapacaklar diye sürekli takip edecek bir ülke değiliz, herkesin bizi takip ettiği, bunlar ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye, gelişmelerimizi adım adım takip ettikleri ve gelecek nesillerin çok daha iyi bir noktaya getirebilecekleri bir Türkiye'yi hep beraber cumhuriyetin ikinci asrına el birliğiyle taşımalıyız. Burası turizm bölgesi, eğer zamanında oteller yapılmamış olsaydı, hastaneler yapılmamış olsaydı, altyapı, yollar yapılmamış olsaydı, milyonlarca turist Antalyalılarla buluşabilir miydi?” dedi.



Bakan Soylu, yaptıkları her yatırımın sadece 780 bin kilometrekareye değil, etrafındaki coğrafyaya, dünyaya çok büyük bir katkı olduğunu belirtti.

"Laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz"

“Bir model oluşturuyoruz, Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan modeli ve Türkiye modelini bütün dünyada örnek şekilde oluşmaktadır” diyen Süleyman Soylu, “Yanı başımızda Suriye var, Irak var, Yemen var, balkanlar var, orta doğu var, Orta Asya var, bütün bunların bizim noktamıza gelebilmeleri için bir modele ihtiyaçları var, biz doğru modelle ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Ne yapıyorsak dünyanın örnek aldığı adımlar atıyoruz. Çünkü ne yapıyorsak iyi yapmaya çalışıyoruz. Onların söylediği gibi yapamazlar, edemezler, beceremezler değil, Allah'a hamdolsun bugün yapıyoruz ediyoruz, ediyoruz, öz güvenimizi bu coğrafyada yeniden inşa ediyoruz. Yarınlara güçlü adımlar atıyoruz. Geleceğimize, nesillerimize, çocuklarımıza güçlü bir ülke bırakmak istiyoruz. Laf üretmek değil, iş üretmek bizim işimiz” açıklamalarında bulundu.

