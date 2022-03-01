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MATSO’nun 5 yıldızlı hizmeti 2024 yılı sonuna kadar tescillendi

İHA

MATSO’nun 5 yıldızlı hizmeti 2024 yılı sonuna kadar tescillendi

MATSO, TOBB akreditasyon sistemi kapsamında 2021 yılı Kasım ayında yapılan denetimleri başarıyla geçti. TOBB Akreditasyon Kurulunca yapılan incelemenin ardından MATSO’nun 5 yıldızlı hizmeti, 5 yıldızlı Oda unvanı ile 2024 yılı sonuna kadar bir kez daha tescillendi. Konu ile ilgili konuşan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, “5 yıldızlı hizmetimizin 5 yıldızlı Oda unvanı ile 2024 yılı sonuna kadar bir kez daha onaylanmasının gururunu yaşıyoruz” dedi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) akreditasyon sistemi kapsamında Türk Loydu denetçileri tarafından 2021 yılı Kasım ayında 2 gün süren denetimlerde denetlenmişti. MATSO’nun verdiği hizmetler ve Oda faaliyetleri değerlendirildi. Denetçiler tarafından yapılan denetimler sonunda MATSO’nun akreditasyon sistemine uygun olarak 5 yıldızlı hizmet verdiği yönünde rapor hazırlanarak TOBB Akreditasyon Kurulu'na sunuldu. TOBB Akreditasyon Kurulunca yapılan incelemenin ardından MATSO’nun 5 yıldızlı hizmeti, 5 yıldızlı Oda unvanı ile 2024 yılı sonuna kadar bir kez daha tescillendiği TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu imzalı belge ile MATSO’ya bildirildi.

“5 yıldızlı hizmetimizi daha da güzelleştirmek için çaba gösteriyoruz”
Üyelere 5 yıldızlı hizmet vermenin gururunu yaşadıklarını belirten MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, yapılan denetimlerin ardından TOBB Akreditasyon Kurulunca MATSO’nun 5 yıldızlı Oda unvanının 2024 yılı sonuna kadar bir kez daha tescillendiğini söyledi. Oda olarak verdikleri 5 yıldızlı hizmeti daha güzel hale getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini kaydeden Başkan Güngör, tüm çalışmalarda kendilerine destek veren TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti.

“Hizmet odaklı çalışmalarımıza artan bir ivme ile devam edeceğiz”
MATSO olarak Avrupa’daki ticaret ve sanayi odaları ile aynı kalitede hizmet verdiklerini ifade eden Başkan Güngör, “5 yıldızlı olan Odamız, hizmet kalitesi anlamıyla Londra'daki, Paris'teki, Berlin'deki Oda ve Borsalar, üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa, minimum aynı seviyede hizmet veriyor. Üyelerimize daha iyi ve kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz. Üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerine maksimum düzeyde cevap verecek proje ve faaliyetlerle, hizmet odaklı çalışmalarımıza artan bir ivme ile devam edeceğiz. 5 yıldızlı hizmetimizin 5 yıldızlı Oda unvanı ile 2024 yılı sonuna kadar bir kez daha onaylanmasının gururunu yaşıyoruz. Odamıza ve Üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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