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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sırtından bıçaklandı, bıçağı kendisi çıkardı

İHA

Sırtından bıçaklandı, bıçağı kendisi çıkardı

Antalya’da sırtından meyve bıçağı ile bıçaklanan bir kişi, arkadaşının ablasının yaşadığı binaya sığınarak yardım istedi. Bir süre sonra bıçağı kendisi çıkaran şahıs sağlık çalışanları tarafından hastaneye kaldırılırken, polis olayın nasıl gerçekleştiğini öğrenmek için inceleme başlattı.
Olay, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3050 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın bahçe kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sırtından meyve bıçağı ile bıçaklanan Hakan Kaya (32), bahçeye gelerek burada bulunan arkadaşının ablasından yardım istedi. Şahıs bu sırada iddiaya göre yarısına kadar giren bıçağı kendi elleri ile çıkardı. Daha sonra ise bayılarak yere düştü. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, şahsa ilk müdahaleyi yaparak ardından hastaneye kaldırdı.

"Bıçağı kendisi çıkardı"
Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler vatandaşların ifadelerine başvurdu. Olayın nasıl gerçekleştirildiği araştırılıyor. Şahsa yardım ederek sağlık görevlilerine haber veren şahsın arkadaşının ablası Tülay Tanış, “Ben yardım ettim. Battaniyenin üzerine yatırdım. Bıçağı kendisi çıkardı. Kazaktan tam gibi gördüm ama yarıdan fazlası girmişti. Baban ‘Beni sırtımdan bıçakladılar, göremedim. Bir düşmanım’ dedi. Kimin bıçakladığını söyleyemeden bayıldı. O anda titriyordu. Komşumuzun oğlu olur. Ambulansı aramamızı istedi. Yardım istedi. Ben de yardım etti” sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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