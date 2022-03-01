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Bakan Soylu'dan 'güçlendirilmiş sistem' yorumu: Millet bu treni geri döndürecek değil (3)

DHA

Bakan Soylu'dan 'güçlendirilmiş sistem' yorumu: Millet bu treni geri döndürecek değil (3)


S-400 TEPKİSİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'daki ikinci programında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'nın Stratejik Araştırmalar Kurulu toplantısına katıldı. Türkiye'nin terörle mücadele yürüttüğü operasyonları anlatan Bakan Soylu, "Biz hazırız ama bu hazırlığımızı hazmetmeyenler hala o küçücük, minnacık akıllarıyla Rusya'yla, Ukrayna'yla ilgili mücadele başladığında 'S-400'ü geri verelim' diye siyasi mucizevi laflar ortaya koyuyor. Kusura bakmayın, geri zekalılardır. Hiç kusura bakmayın, Ukrayna'nın nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldığını, uçaklara ve füzelere karşı hiçbir şey yapamadığını görüp, bir savunma sistemini hemen geri verelim diyen bir anlayışı ortaya koyabilmektir, herhalde tam bir geri zekalılıktır" diye konuştu.
390 MAFYA TİPİ ÖRGÜTLENME ÇÖKERTİLDİ
Türk Polis Teşkilatı'nın, dünyada en köklü polis teşkilatlarından biri olduğunu anlatan Bakan Soylu, son yıllarda Türkiye'de kümelenmek isteyen 14 uluslararası suç örgütü yöneticisinin ülkelerine iade edildiğini açıkladı. Soylu, "İçeride de 33'ü ulusal ölçekte, 15'i bölgesel, 342'si yerel olmak üzere toplam 390 mafya tipi örgütlenme çökertilmiştir" dedi.
EN BÜYÜK TEHDİT SANAL BAHİS VE KUMAR
Türkiye'nin en büyük tehdidi olarak sanal bahis ve sanal kumarı gösteren Bakan Soylu, "Menşeyi dünyanın en büyük ülkelerinden, bir Batı ülkesinden yönetiliyor. Etrafımızdaki birçok coğrafyada serverlerr dahil Türkiye ve etrafımızdaki coğrafyaya sevk ediliyor. Bunu kesmek de boynumuzun borcu. 50 milyar TL'lik bir bütçe. Aileleri, kamuyu, insanları çıkılmaz bir sokağa sokan bir darboğaz. Bunu bitirmek tasfiye etmek bizim boynumuzun borcu. İnsanları bir umuda sevk edip sanal bahis ve sanal kumarla ocakları söndüren birtakım Batılı ülkelerin bundan nemalanmasına müsaade etmememiz lazım" diye konuştu.
İNTERNET VE İLETİŞİM DOLANDIRICILIĞI ARTTI
Bakan Soylu, son yıllarda dolandırıcılık suçlarında, özellikle internet ve telefon dolandırıcılığı suçlarına dikkati çekti. Akdeniz Üniversitesi'nin araştırma sonuçlarını paylaşan Soylu, "Dolandırıcılık haberleri üzerinde yapılan bir çalışmaya göre, Türkiye'de 2008 yılında dolandırıcılık aracı olarak yüz yüze iletişimin kullanılma oranı yüzde 49 iken internet siteleri ve telefonun dolandırıcılık faaliyetlerinde araç olarak kullanılma oranı yüzde 18'dir. 2019 yılına gelindiğinde yüz yüze iletişimle dolandırıcılık yüzde 27'ye düşerken telefon ve internet sitelerinin kullanımı ise yüzde 47'ye ulaşmıştır. 2019'a kadar düşüş trendinde olan genel dolandırıcılık olay sayısı, 2019'da 39 bin seviyesinden, yüzde 68 artışla 65 bin 500 seviyesine çıktı. Yani bütün suçlarda iniş söz konusu ama maalesef dolandırıcılıkta artış söz konusu. Bu olayların içinde internet dolandırıcılığı, yine aynı periyotta, yani 2019-2021 arasında yüzde 133 artışla 9 bin 142'den 21 bin 342'ye, iletişim dolandırıcılığı olayları yüzde 69 artışla 7 bin 316'dan 12 bin 368'e çıktı" dedi.
'DEVLET TELEFON AÇIP SİZDEN PARA İSTEMEZ'
Emniyet teşkilatında dolandırıcılık suçlarına ait yeni bir yapılanmaya gittiklerini de belirten Soylu, vatandaşlara şöyle seslendi:
"Lütfen şunu aklınızdan çıkarmayın. Devlet, bir memuruyla telefon açıp sizden para istemez. Lütfen, telefonda tanımadığınız birinin lafına güveneceğinize, 112'ye güvenin. Hemen size gelen telefondan sonra bir karakola gidin, karşı karşıya kalacağınız mağduriyetten daha az bir maliyetle adımlarınızla hem de bize yardımcı olun. Yani bir polis size telefon açıp sizden para istemez. Sizin bir dosyanızın kapatılması için sizle temas kurmaz, bunu telefonda size söylemez. Böyle bir yöntemimiz yok. Onun için yapılması gereken böyle bir telefonla karşılaştığınızda hemen hem 112'yi arayın, en yakın karakola gidin. Geçen yıl yaşanan 65 bin dolandırıcılık olayının 40 bininin faili tespit edilmiştir. Devlet telefon açıp sizden para istemez. 'Şuraya para yatırırsanız şu dosyanızı kapatacağız' diye hakikaten saçma sapan bir işle vatandaşın karşısına çıkmaz. Telefonda kendisini polis, asker, savcı veya başka bir kamu görevlisi olarak tanıtıp, sizi birtakım suçlarla veya ithamlarla tehdit edip sizden para isteyen kişilere itibar etmeyin. Bazen sert şeyler söylüyorum diye bana kızıyorlar. 75-80 yaşındaki bir insanı Allah'tan korkmadan, kuldan utanmadan dolandırmaya kalkanlara ne yapmak lazım. Adalet bakanımızla da görüştük. Bütün birimlerimizle bu meselenin bu sene önemli ölçüde defterini düreceğiz." DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-03-01 15:23:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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