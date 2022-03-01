Sırtından bıçaklandı, çıkartınca bayıldı



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Hakan Kaya (32), tanımadığı kişi ya da kişilerce sırtından bıçaklandı. Kaçıp arkadaşının ablasının evine sığınıp yardım isteyen Kaya, sırtındaki bıçağı çıkarttıktan sonra bayıldı.

Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi, Fabrikalar Mahallesi 3050 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Kaya, tanımadığı kişi ya da kişilerce sırtından bıçaklandı. Kaçan Kaya, daha sonra yakınlardaki 2 katlı binada oturan arkadaşının ablası Tülay Tanış'ın evine sığındı. Tülay Tanış'tan 112'yi aramasını isteyen Hakan Kaya, sırtındaki bıçağı çıkarttıktan sonra bayıldı. Tanış'ın ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Hakan Kaya'yı ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri, ev sahibinin bilgisine başvurdu. Hakan Kaya'nın sırtından çıkarttığı meyve bıçağının, evin önündeki masanın üzerinde olduğu görüldü.

'BIÇAĞI GÖRÜNCE ŞOK OLDUM'

Hakan Kaya yanlarına geldikten sonra yere yatırdıklarını ifade eden Tülay Tanış, "Ağabeyimle beraber battaniye üzerine yatırdık. Bıçak sırtındaydı ve kendisi çıkardı. Bıçağı gördükten sonra şok oldum. Bıçağın yarısından fazlası sırtına girmişti. Nerede olduğunu söylemedi ama 'Beni sırtımdan bıçakladılar. Göremedim, herhalde bir düşmanım' dedi. Bazı şeyleri de söyleyemeden bayıldı. O anda titriyordu. Kendisini tanıyorum, kardeşimin okul arkadaşı. 'Yardım edin' deyince biz de yardım ettik" dedi. Tülay Tanış ve kardeşi de ifadeleri için polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-03-01 15:31:35



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