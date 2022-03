OSB Başkanı Ali Bahar, oy birliği ile güven tazeledi Antalya OSB 5. Olağan Genel Kurulu tamamlandı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 5’inci Olağan Genel Kurulu, gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Ali Bahar’ın tek aday olduğu genel kurul, oldukça yüksek bir katılımla gerçekleşirken Bahar, açık oylama usulü yapılan seçimde oy birliğiyle yeniden başkan seçilerek, güven tazeledi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 5’inci Olağan Genel Kurulu, gerçekleşti. Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binası Atatürk Konferans Salonunda yapılan Genel Kurula, kamu kurum ve kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile Bölge sanayicileri yoğun bir katılım gösterdi.



“Divan heyeti oluşturuldu”

Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin’in açılış konuşması ile başlayan Genel Kurul’da öncelikle Divan Heyeti belirlendi. Hakkı Ergin Civan Divan Heyeti’nde, Nesrin Ayan Özben ve Yasemin Özen Gökçe görev yaptı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri Recep Çelik, Çağrı Bayraktar ve Hilmi Adnan Yüksel ise denetmen olarak salonda hazır bulundu.



“Sanayici müteşebbise ‘devam’ dedi”

Antalya OSB sanayicileri Genel Kurul’da ilk olarak başkanlığını Antalya Valisi’nin yaptığı ve Bölgenin en üst karar alma organı olan Müteşebbis Heyet’in devam edip etmeyeceğini oyladı. Açık oylama usulü yapılan seçimde sanayiciler oy birliği ile Müteşebbis Heyet’in devam etmesine karar verdi. Alınan kararın ardından Müteşebbis Heyet’te yer alacak 9 asil 9 yedek üyenin Antalya OSB sanayicileri arasından belirlenmesine geçildi. Sadece mevcut Başkan Ali Bahar’ın listesinin yer aldığı genel kurulda, Antalya OSB’nin yeni yönetimi açık oylama usulüyle belirlendi. Başkan Ali Bahar’ın listesinde yer alan 9 asil 9 yedek üye oy birliği ile Müteşebbis Heyet’e seçilmiş oldu. Müteşebbis Heyet’te seçilen isimler, Ali Bahar, Hasanali Gönen, Fatih İncir, Mustafa Gizli, Yiğit Budak, Ahmet Kasapoğlu, Fatin Tapcı, Burçin Ekici ve Canan Gürkan şeklinde sıralandı.



“Müteşebbis heyet karar verecek”

Antalya Valisi ve Vali Yardımcısı dışında 9 üyesini Antalya OSB’den geri kalan 4 üyesini ise Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alan toplam 15 kişilik Müteşebbis Heyet, ilk toplantısını Genel Kurulu takip eden ilk hafta içerisinde gerçekleştirip Müteşebbis Heyet Başkan Vekilini, Yönetim Kurulunu, Denetim Kurulunu ve OSBÜK Temsilcisini seçecek. Yönetim Kurulu ise kendi içerisinde yapacağı değerlendirme ile Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekilini belirleyecek.



“2015 yılının Şubat ayında görevi devralmak kısmet oldu”

Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan Başkan Ali Bahar, ”Bugün burada toplanmamızın vesilesini, genel kurul ya da seçim olarak adlandırsak da, aslında benim nazarımda bugün bir şölendir. Antalya sanayicisinin böylesine değerli bir makamın temsilini, birlik ve bütünlük içerisinde seçmesi dostluğumuzun, dayanışmamızın ve birbirimize olan güvenin en önemli göstergesidir. Bu süreçten, çalışma arkadaşlarım adına çıkaracağım tek payda, verdiğimiz sözü tutmuş olmanın gönül rahatlığıdır. Değerli sanayicilerimiz; 2015 yılının Şubat ayında görevi devralmak kısmet oldu. O gün ilk sarf ettiğimiz cümle ‘birlikte yöneteceğiz’ idi. Bugün Antalya Organize Sanayi Bölgesi, kentin en önemli ve en değerli kurumlarından biri haline geldi ise bu birlikte başardığımız işlerin neticesidir. Az evvel arkadaşlarımız ekrana yansıttı, birlikte izledik.. Son 4 yıllık görev süremizde, hayata geçirdiğimiz projelerden belli başlı 50 tanesini sizlere arz ettik. Daha bir o kadarı var ki vaktinizi almamak için filmimizi kısa tuttuk” dedi.



“6 ay süren denetim”

Geçtikleri denetimden bahseden Bahar, “Değerli sanayicilerimiz; Yakın bir geçmişte, yaptığımız, birlikte başardığımız tüm bu işler, Bakanlığımız müfettişlerinin 6 ay süren, titizlikle yürüttükleri bir denetimine tabi olmuştur. Bakanlık müfettişleri denetimleri sonucu, yönetimimize 36 farklı konu başlığında isnatta bulunmuştur. 35 konu soruşturmaya dahi gerek görülmemiş, yaptığımız iş ve işlemlerin doğruluğu ve temizliği resmi makamlarca onaylanmıştır. Sadece 1 konu savcılık makamına intikal etmiştir. Savcılığa iletilen konu ise, gereksinimlerini vaat ettiği sürede tamamlayamamış iki sanayicimizin elektriğini kesmememiz, üretimine devam etmesine imkan tanımamızdır. Önce şaka yapıldığını zannettik. İşin şaka olmadığını, trajikomik bir hikayede başrol oynadığımı üzülerek öğrendim. Kaldı ki, orada yaptığımız savunmanın ardından, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinden söz konusu maddenin çıkarılması kararlaştırıldı ve Kanun da revize edildi. Suç isnatı ile girdiğimiz makamdan, kanundaki hatanın tespit edilip değiştirilmesine vesile olan kişi olarak çıkmanın bize nasip olması da ayrı bir gurur vesilesidir” diye konuştu.



“En değerlimiz her daim gençlerdir”

Gençlere verdikleri değerden bahseden Bahar, “Son 4 yıl içerisinde hayata geçirdiğimiz onlarca proje olsa da; Yeni dönemde bir o kadarını daha hayata geçirecek olsak da; 2. kuşak genç sanayici kardeşlerimizin bir araya gelmesine vesile olduğumuz Genç Organize Sanayi Derneği, bizim en değerli eserlerimizdendir. İnşallah sadece geleceğin OSB başkanları değil, geleceğin en başarılı girişimcileri de yöneticileri de o dernekten çıkacak. Buna tüm kalbimle inanıyor, bunun gerçek olabilmesi için de elimizden gelen eforu gençlerimiz için sarf ediyoruz. Dernek işin vesilesi, bizim en değerlimiz her daim gençlerdir. Görevi devralır almaz ilk yaptığımız şeyin, sınırlarımız içerisindeki meslek lisesinin Antalya OSB yönetimine devredilmesini istemek, işte bunun içindi. 5 yıl sürdü mücadelemiz. Az önce isimlerini zikrettiğim değerli eğitim komisyonu üyelerimizle birlikte her yolu denedik, çalmadık kapı, başvurmadık makam bırakmadık. Okulun, tarafımıza devrinin onaylandığı haberini aldığımızda akıttığım sevinç gözyaşlarına, önce Allah, sonra da ekip arkadaşlarım şahittir” şeklinde konuştu.



“Bizler, Türkiye’nin en iyi okulunda öğretmenlerimizi de eğitiyoruz”

Kurdukları okuldan söz eden Başkan Bahar, “Ortaya koyduğumuz vizyonun bir sonucu olarak Okulumuz üçüncü yılı itibariyle köklü bir dönüşüme uğrayacaktır. Fiziki yapıyı modernize etmekten bahsetmiyorum. Tıpkı bir fabrika gibi seri üretime geçireceğiz okulumuzu. Yeni bir Antalya markası oluşturacağız ve dünyaya ürün satacağız. Biz orada aynı zamanda geleceğin girişimcilerini, geleceğin sanayicilerini de yetiştireceğiz. Bizler, Türkiye’nin en iyi okulunda öğretmenlerimizi de eğitiyoruz. Ve sadece öğretmenleri değil, Akdeniz Üniversitesi iş birliği ile aileleri de eğitiyoruz. Eğitim topyekün bir kavramdır ve biz bunun bilincindeyiz. Göreceksiniz bunu başaracağız. Ülkemize yeni, vizyoner ve kendini yenileyen bir model kazandıracağız. Çünkü size bir strateji değil, bir kültür inşaasını ifade ediyorum. Önce kültürünü oluşturacağız, başarı doğal olarak bizimle olacak” dedi.



“500’den fazla fikir ve model başvurusu”

Bulundukları çevrenin de gelişimine katkı sağladıklarını ifade eden Bahar, “Az önce izlediğiniz filmdeki acil sağlık hizmetleri istasyonumuz, itfaiye teşkilatımız, doğal afetlere mücadele timimiz Döşemealtı’nda meydana gelen yüzlerce vakaya müdahale edip canlar kurtarıyor. Biz bu yedi yıllık süre içerisinde ne dediysek yaptık. Okul dedik, açtık. Teknopark dedik, kurduk. Kreş dedik, kapısında kayıt kuyrukları var. Otel dedik, yüzde 97 dolulukla çalışıyor. Çevre ve doğa dedik, solar kurutma tesisimiz ödüle layık görüldü. Enerjide tam bağımsız Türkiye dedik, çatı GES’lere finansman desteği sunmak isteyen 4 banka, ellerinde protokoller ile kapımıza geldi. Dönüşüm ve katma değerli üretim dedik, proje pazarımıza 500’den fazla yeni fikir ve model başvurusu yapıldı. Geleceğin meslekleri dedik, akademisyenler geldi, çalıştı, raporladı. İlçelerimiz çok önemli dedik, uzmanları çalıştı, raporladı, kitapçık haline getirilip masanıza kadar ulaştırıldı” diye konuştu.



“Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş yeni bir insanlık dramına yol açıyor”

RusyaUkrayna savaşının Antalya’ya olacak etkisinden bahseden Bahar, “Dış Ticaret Müdürlüğümüz ve İstihbarat Merkezimiz; Uzun dönemli 2 Dış Ticaret İstihbarat Eğitimi,12’si Bakanlık destekli, 3 adet Bakanlık desteği olmaksızın toplam 15 Sektörel Ticaret Heyeti Programı, 6 Alım Heyeti programında yabancı iş insanları ile siz sanayicilerimizin bin 28 yüz yüze görüşme yapmasını sağladık. Dış Ticaret İstihbarat Merkezimizde bu güne kadar; 91 Danışmanlık Hizmeti kapsamında; 70 Hedef Pazar Raporu, 673 bin 428 Hedef Müşteri Bilgisi, 402 Sektör Raporunu siz sanayicilerimizin hizmetine sunduk. Dünyada pandemi ile başlayan olumsuzluklar silsilesi, savaş gibi istenmeyen bir sürece evirilmiştir. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş yeni bir insanlık dramına yol açmakla kalmayacak, ülkemizi, en önemlisi de Antalya’mızı derinden etkileyecektir. Dış ilişkilerde öncelikle masumlarını hakkını ve canının koruyacak, akabinde de ülkemiz ekonomisinde en az hasara neden olacak doğru aksiyonların alınması elzemdir. Böylesi bir savaşta, Antalya’ya terzi işi çözümler ile yaklaşılmazsa bu savaşın kaybedenlerinden biri de Antalya olabilir” şeklinde konuştu.



“Ülkemizin hedefi 2053 yılına kadar karbon nötr seviyesine gelmek”

Sanayici olarak gerekli tedbirleri alıp karbon nötr noktasına gelmeleri gerektiğini belirten Başkan Bahar, “Ülkemizin hedefi 2053 yılına kadar karbon nötr seviyesine gelmek noktasındadır. 2030 yılı ise, bu noktada Avrupa Birliği'ne bağlı ülkeler ve Amerika Birleşik Devletleri’nin, koymuş olduğu hedefler içerisinde pek çok değişim yapılacağı bir süre olarak gözükmektedir. Özellikle iklim değişikliğiyle ilgili olarak alınacak tedbirlerin, üretim sonrası üretilen malların ihracatı ve iç piyasada satışı noktasında, bir takım düzenlemeler getireceği, üretim metodlarımızı değiştirmek, alternatif enerji kaynaklarına yönelmek ve yenilenebilir enerjinin organize sanayi bölgesi içerisinde maksimum seviyede kullanılabilecek şekilde bir takım yapılanmalara gitmek gelecek vizyonumuz ve rekabet şansımız açısından büyük önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

