Galerici cinayeti sanığı: Salaklık ettim, arkadaşımın suçunu üstlendim



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kiraladıkları araç bozulunca kendilerine yeni araç verilmediğini iddia edip galerici Mesut Bağdınlı'yı (49) tabancayla vurarak öldürdükleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan 3 sanıktan Baran Araç, ailesine bakılması vaadiyle suçu üstlendiğini öne sürerek, "Salaklık ettim, arkadaşımın suçunu üstlendim" dedi.

Olay, 9 Haziran günü Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut Bağdınlı'nın galerisine giden Umut Denizhan, kiraladığı aracın arızalandığını belirterek yenisini talep etti. Galeride çalışan Deniz S., bir süre önce de aynı taleple gelip aracı değiştiren Denizhan´a bu kez olumsuz yanıt verdi. Deniz S. en son bozulan araçta 4 bin 800 lira masraf olduğunu belirterek bu parayı da istedi. Ancak Umut Denizhan, parayı ödemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Galeridekiler araya girerek tarafları ayırdı.

Umut Denizhan ile arkadaşı Baran Araç ve Yusuf Mert Avlar, bu olaydan bir süre sonra içinde iş yeri sahibi Mesut Bağdınlı ve Deniz S. ile 2 kişinin daha bulunduğu araca trafikte ateş etti. Saldırıda Bağdınlı yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırıldığı Mesut Bağdınlı, kurtarılamadı. Olayın adından yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

'Kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs´ suçlarından ömür boyu ve 18'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanıklar Umut Denizhan, Baran Araç ve Yusuf Mert Avlar, hakim karşısına çıktı. Sanıklardan Baran Araç ve Yusuf Mert Avlar, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılırken, Umut Denizhan Baran ile Maktul Bağdanlı'nın yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada; tanıkların dinlenmesinin ardından sanıklar, hakimin sorularına yanıt verdi.

Sanık Baran Araç, ailesine bakılması vaadiyle suçu üstlendiğini belirterek, "Salaklık ettim, arkadaşımın suçunu üstlendim" dedi. Baran Araç'ın sözleri üzerine Umut Denizhan, olay anında aracın ön sağ koltuğunda oturduğunu kabul ederek, Baran Araç'ın suçlamalarını reddedip, suçun kendisine atıldığını ileri sürdü. Bağdanlı ailesinin avukatı Burak Erdem, Baran Araç'ın HTS kayıtlarının alınmasını talep etti. Sanıkların avukatları ise müvekkillerinin tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, tanık ifadesinin ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 31 Mart'a erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-03-01 17:23:19



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