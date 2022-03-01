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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sevgilisi telefon ve sosyal medyadan engelleyince 5 katlı apartmanın çatısına çıktı

DHA

Sevgilisi telefon ve sosyal medyadan engelleyince 5 katlı apartmanın çatısına çıktı


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, adı öğrenilemeyen yabancı uyruklu kız arkadaşı tarafından telefonu ve sosyal medya hesaplarından engellenen Fırat K. (26), 5 katlı apartmanın çatısına çıktı. Polis, dalgınlığından faydalanarak Fırat K.'yı bulunduğu yerden indirdi.
Olay, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tonguç Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Fırat K., tartıştığı adı öğrenilemeyen yabancı uyruklu sevgilisi tarafından cep telefonu ve sosyal medya hesaplarından engelledi. Tüm çağrı ve ulaşma çabalarına rağmen sonuç elde edemeyen Fırat K., cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısına çıktı. Çatıdan bir ayağını sarkıtan Fırat K.´yı görenler durumu 112´ye Acil'e bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Fırat K., yabancı uyruklu kız arkadaşının gelmesini isterken, itfaiye ekipleri de zemine hava yastığı açtı.
Polis, Fırat K.'nın kız arkadaşını olay yerine getirdi ve telefonla konuşturdu. Fırat K., telefonla kız arkadaşıyla görüşmesine rağmen ikna olmayınca, polis ekipleri bir anlık dalgınlığından yararlanarak kendisini bulunduğu yerden indirdi. Ekipler, binadan indirdikleri Fırat K.'yı polis merkezine götürdü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-03-01 22:58:04

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