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Engelli eşini döverek öldürmekle suçlanan baba ve oğlun beraatına isyan etti

DHA

Engelli eşini döverek öldürmekle suçlanan baba ve oğlun beraatına isyan etti


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da geçen yıl yüzde 90 engelli Mümin Kara'yı (58) darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan N.Y. (45) ile tutuksuz yargılanan oğlu A.Y. (21) 'delil yetersizliği'nden beraat etti. Karara tepki gösteren Mümin Kara'nın eşi Emine Kara "Adaletten çok ümitliydim. Bu karardan dönülmesini ve kocamın kanının yerde kalmamasını istiyorum" dedi.
Kepez ilçesinde geçen yıl 19 Şubat'ta, yüzde 90 engelli Mümin Kara, yüzde 40 engelli eşi Emine Kara, çocukları Fatma ve Bekir Kara, evlerinin yanındaki işletme sahibi N.Y. ve oğlu A.Y. ile park nedeniyle tartıştı. İddiaya göre tartışmanın büyümesiyle N.Y. ile oğlu A.Y. Mümin Kara'yı darbetti. Kara, çevredekilerin yardımıyla kurtuldu. Bu sırada Mümin Kara'nın dili boğazına kaçtı, eşinin ilk müdahalesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDEN HAYATINI KAYBETTİ
Şüpheli baba ile oğlu gözaltına alınırken, Mümin Kara Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kara'nın kafatasında kırıklar oluştuğu belirlendi. Kara, hem engeli olan sağ bacağı hem de kırıklar nedeniyle ameliyat edildi. Ameliyat sonrası Kara, yoğun bakıma alındı. Mümin Kara, geçen yıl 28 Şubat'ta hastanede hayatını kaybetti.
2 KEZ GÖZALTINA ALINIP SERBEST KALDI
Olayın olduğu gün ifadeleri alınıp, serbest bırakılan N.Y. ile A.Y., 24 Şubat'ta savcının talebiyle tekrar gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. N.Y., 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı, oğlu A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kara'nın ölümü üzerine polis ekipleri, A.Y.'yi de 'kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan gözaltına aldı. A.Y., 28 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutukluluğa yapılan itirazın ardından A.Y., 16 Temmuz'da adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında, tutuklu N.Y. ile oğlu A.Y. delil yetersizliğinden beraat etti. Karar sonrasında N.Y., tahliye edildi. Mümin Kara'nın ailesi, beraat kararına tepki göstererek yeniden yargılama istedi.
'BU HAKSIZLIKLARI KABULLENEMİYORUM'
Mümin Kara'nın eşi Emine Kara, davanın tekrar görülmesini istediğini belirterek "Son görülen mahkemede beraat ettiler. Eşimin yerde sürünürken onların dışarıda kalmasını, bize yapılan bu haksızlıkları kabullenemiyorum. Eşim gözümün önünde darbedilerek hayatını kaybetti. yargıdan, adaletten çok ümitliydim. Bu karardan dönülmesini ve kocamın kanının yerde kalmamasını istiyorum. 2 çocuğumla beraber bu olayın şokunu atlatamadık. Bu davanın tekrar görülmesini istiyorum" dedi.
'BİRİNİ ÖLDÜRMENİN CEZASI 1 YIL MI'
Çocuklarına zarar gelmesinden korktuğunu belirten Kara "İlla kamera görüntüsü veya birilerini mi bulmam mı lazım? Bu olayı yaşadım. Dakikası dakikasına her şeyi tekrar tekrar yaşıyorum ama delil yetersizliğinden serbest kaldılar. Adli makamlara yalvarıyorum, suçlular cezasını çeksin. Tam 1 yıl oldu. İnsan canının kıymetinin bu kadar olduğunu bilmiyordum. Birini öldürüp, 1 yıl yatıp çıkmayı benim mantığım almıyor. Birini öldürmenin cezası 1 yıl mı? Hala korkularım devam ediyor. O 1 yılın acısını belki benden alacak, bunun tedirginliğini yaşıyorum" diye konuştu.
'YENİ ATANAN SAVCI DA CEZA TALEP ETTİ'
Karara itiraz edeceklerini söyleyen Bekir Kara ise "Babamı toprağa vereli 1 sene oldu. Dosyanın başından bu yana takip eden hakim, delil yetersizliğinden beraat kararı verdi ancak duruşma günü davaya atanan savcı, iki şahsın da cezalandırılmasını talep etti. Bu sonuç bizi çok şaşırttı. İstinafa gideceğiz. İki şahsın da en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyeceğim" ifadelerini kullandı. 
'DAHA KESİNLEŞMİŞ YARGI KARARI YOK'
Beraat eden N.Y. ve A.Y.'nin avukatı Abdullah İlkkahraman ise yargılama sürecinde tüm incelemelerin mahkemece yapıldığını ve sonuç olarak müvekkillerinin beraat ettiğini söyledi. İlkkahraman "Atılı suçun oluştuğuna dair herhangi bir kesin ve inandırıcı delil olmadığı, tamamen aile yakınlarının soyut iddia olarak kaldığı için bu aşamada beraat yönünde karar verildi. Bu kararın verilmesi yargılamanın bitmesi anlamı taşımıyor. Daha kesinleşmiş yargı kararı yok. Süreç devam ediyor. Atılı suçun işlenmediği açık bir şekilde kanıtlanmış oldu" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2022-03-02 11:09:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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