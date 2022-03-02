Kuyumcu çalışanını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet



Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, kuyumcu dükkanı çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü (48) tabancayla öldürüp, yaklaşık 2 kilo altını alarak kaçan Serdar Özlü (25), tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Gür'ün eşi Nurcan Gür, "Adalet yerini buldu. Eşim geriye gelmeyecek ama içim soğudu. En azından başkasına bir şey yapamayacak" dedi.

Olay, geçen yıl 29 Ekim günü saat 08.30 sıralarında, Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Başında kar maskesiyle kuyumcu dükkanına giren soyguncu, silahı iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'e doğrulttu. Bu sırada Gür ile soyguncu arasında arbede çıktı. Gür'ü göğsünden vuran şüpheli, yaklaşık 2 kilo altın bilezik ve takıları alarak kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Gür'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Soygun anı ve sonrasında saldırganın yolda yürüdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İKİ ÖZEL EKİP KURULDU

Olay sonrası geniş çaplı çalışma yürüten polis, şüpheliyi yakalamak için 2 özel ekip kurdu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ile Gasp Bürosu ekipleri, Serkan Özlü olduğunu tespit ettiği şüphelinin, Afyonkarahisar'da bulunduğunu belirledi. Cep telefonu sinyalinden teknik takibe başlayan polis, Özlü'nün kullandığı otomobili AfyonkarahisarKütahya yolunda durdurdu. Araçta yapılan aramada, motor bölümünde beze sarılı kalaşnikof, şarjör, 15 mermi, 100 bin lira, 1 kilogram külçe ve 177 gram saf altın ele geçirildi. Polis, Özlü'nün yanı sıra eşi ve kardeşini de gözaltına aldı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından Antalya'ya getirildi. Serdar Özlü, 14 Kasım'da çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

'ÖLDÜRME AMACIM YOKTU'

Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasına sanık Serdar Özlü, SEGBİS ile katıldı. Savunmasını yapan Özlü, "Maktulü öldürmek gibi bir amacım yoktu. Sadece soygunu tasarladım. Yaptıklarımdan dolayı pişmanım" dedi.

Serdar Özlü, 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'nitelikli yağma' suçundan 14 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezaların hiçbirinde indirim uygulanmadı.

'BU ACIYI FAZLASIYLA YAŞADIK'

Duruşma sonrası açıklama yapan Abuzer Atakan Gür'ün eşi Nurcan Gür, "Adalet yerini buldu. Ağırlaştırılmış müebbet aldı. Eşim geri gelmeyecek ama içim soğudu. En azından başkasına bir şey yapamayacak" diye konuştu.

Duruşmada pişman olduğunu söyleyen sanığa indirim uygulanmadığını belirten Gür, "Hakimin doğru karar verdiğine, adaletli davrandığına inanıyorum çünkü suçunu hafifletmek için 'Pişmanım' demişti ama soğukkanlı, aynı durumda yine aynı şeyi yapabilecek biri. 2 çocuğumla bu acıyı fazlasıyla yaşadık, yaşıyoruz. Allah kimseye böyle büyük bir acı vermesin" dedi.

Abuzer Atakan Gür'ün oğlu Gürkan Gür ise "Hak ettiğini buldu. Ağırlaştırılmış müebbet aldı. En iyi cezayı aldığını düşünüyorum. Bu konuda iyi hal indirimi uygulanacak hiçbir şey yok çünkü bizzat 'tasarlayarak adam öldürmek' bu kadar kolay değil bu ülkede. Adalet yerini buldu, diye düşünüyorum. Hiç çıkamayacak şekilde cezasını aldı. Bizim umduğumuz da hiç çıkmamasından yana" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-03-02 11:17:38



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