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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat’ta 82 parça tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı

İHA

Manavgat’ta 82 parça tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, tarihi eser operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 2 kişi yakalanırken, 82 parça tarihi eser ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Manavgat ilçesi, Side Mahallesinde T.H. ve C.T. isimli şahısların ellerinde bulundurduğu tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen; 79 adet sikke, 3 adet heykel olmak üzere toplam 82 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığı yapan T.H. ve C.T. isimli şahıslar yakalandı. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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