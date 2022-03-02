Döşemealtı’nda yeni yollar hizmete giriyor

Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki mevcut yolların bakım, onarım çalışmalarının yanı sıra, imar planlarında ve yerleşim alanlarında yeni yollar açıyor.



Yeniköy Mahallesi’nde yeni yerleşimlerin bulunduğu alanlarda yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, yine düşük kot nedeniyle yağışla birlikte sular altında kalan yolların dolgu ile yükseltilmesini gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri imar planlarında yol olarak görünen ancak bahçe yada boş arazi olan yerlerde yol açma çalışmalarına devam ediyor.



“Seferber olduk”

Yeniköy Mahallesi’nde hem vatandaşlardan gelen talepler hem de yeni yerleşim olan bölgelerde iş makineleriyle yeni yollar açılarak hizmete sunuluyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, açtığı yeni yollarda dolgu serme ve sıkıştırma işlemlerini yaparak, sahip kaplama, parke ve asfalt yol yapımına hazır hale getiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü’nden Sorumlu Döşemealtı Belediyesi Başkan Yardımcısı Bülent Yörük yapılan çalışmalarla ilgili “Antalya’nın en çok yatırım alan ve inşaat yapılan ilçesi olma özelliğini taşıyoruz. Bu nedenle üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz aynı anda birkaç farklı noktada özellikle yeni yerleşim olan ancak yolu bulunmayan yerlerde hem yol açma işlemi yapıyor hem de bozulan yolların bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor. Zaman zaman uzun bekleme şikayetinde bulunan vatandaşlarımızı anlıyoruz. Ancak artan nüfus ve iş yoğunluğu nedeniyle hazırlanan plan doğrultusunda en kısa sürede vatandaşlarımıza hizmet götürmek için seferber olmuş durumdayız” diye konuştu.

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