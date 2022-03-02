Büyükşehirden Elmalı’ya kadın üretim atölyesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı eski hal binasını yeniden projelendirerek Elmalı’nın özgün dokusuna uygun olarak Kadın Üretim Atölyesi’ne dönüştürüyor.





Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı İlçesi İplik Pazarı Mahallesi Demirciler Caddesi Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan, Koruma Amaçlı İmar Planında “Özel Proje Alanı’’ olarak belirlenen bin 65 metrekarelik eski hal binasını kadın üretim atölyesine dönüştürmek üzere kolları sıvadı. Büyükşehir Belediyesi ve Elmalı Belediyesi arasında yapılan protokol ile eski hal binasına özel bir proje hazırlanarak kullanım hakkı Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi.



“El emeği ve yöresel lezzetler”

Elmalı Kadın Üretim Atölyesi olarak planlanan proje de Elmalılı kadınların el emeği ürünlerini satabileceği satış dükkanları, sanat atölyeleri, ATASEM kurs merkezi, açık kapalı sergi salonları, Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği kadın kooperatiflerinin ürünlerinin satılabileceği yöresel ürün satış dükkanları yer alıyor. Projede ayrıca Antalya’nın yöresel yemeklerinin yer alacağı bir adet restoran bulunuyor.



“Engelliler de düşünüldü”

Eski hal binasının ortasında yer alan bölüm ise ortak kullanım alanı olarak üst kısmı gölgelik ile kapatılarak avlu olarak projelendirildi. Bina çevresindeki yolun kot farkı nedeniyle engelli vatandaşların da kullanımına uygun olarak bir adet asansör yapılarak, engelli vatandaşlarını alana kolay ulaşımı birçok noktadan sağlanacak.



“Kadınlar ekonomiye katkı sağlayacak”

Elmalı Kadın Üretim Atölyesi projesi, Elmalı Tarihi ve Kültürel Mirasını korumak ve geliştirmesi göz önünde bulundurularak alanın eski hal binası dokusuna uygun yeni işlevler kazandırılması hedefleniyor. Kent merkezinin özgün dokusuna uyumlu tasarlanan proje ile Elmalı ilçesinde her yaştan vatandaşın hizmet alabileceği bir proje hayata geçirilecek. Projeyle birlikte kadınların sosyal ve ekonomik hayata katkılarının arttırılması hedefleniyor. İhalesi yapılan ve onay süreci devam eden Elmalı Kadın Üretim Atölyesi Projesi’nin yılsonunda hizmeti girmesi planlanıyor.

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