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Antalya'da çaldı, Şanlıurfa'da bozdurdu, jandarmadan kaçamadı Kumluca'da evden ziynet eşyası çalan şüpheli, Şanlıurfa'da bozdurmasına rağmen jandarmadan kaçamadı Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

İHA

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalan şüpheli Antalya ve Şanlıurfa jandarmasının ortak çalışması sonucu yakalandı. Altınları bozdurduğu anlar kameraya da yansıyan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Antalya'da çaldı, Şanlıurfa'da bozdurdu, jandarmadan kaçamadı Kumluca'da evden ziynet eşyası çalan şüpheli, Şanlıurfa'da bozdurmasına rağmen jandarmadan kaçamadı Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalan şüpheli Antalya ve Şanlıurfa jandarmasının ortak çalışması sonucu yakalandı. Altınları bozdurduğu anlar kameraya da yansıyan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kumluca ilçesi, Mavikent Mahallesindeki bir evde meydana gelen hırsızlık olayının ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler olayı şüpheli A.E.N'nin yaptığını belirledi. Ekipler A.E.N.'nin Şanlıurfa'ya gittiği ve banka hesabına yüklü miktarda para girişinin olduğu ve düzensiz şekilde harcama yaptığını tespit etti. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ile koordine halinde çalışan ekipler, kamera incelemesinde şüphelinin çalıntı altınları kuyumcuda bozdurduğu ve aldığı parayı banka hesabına yatırdığına dair görüntülere ulaşıldı. Şüpheli düzenlenen operasyonla Kumluca'da yakalandı. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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