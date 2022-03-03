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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya´da fırtına, caminin minaresini yıktı

DHA

Antalya´da fırtına, caminin minaresini yıktı


Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (Antalya), (DHA)ANTALYA´da sağanak, fırtına ve hortumun etkili olduğu Serik ilçesinde, bir caminin minaresi yıkıldı. Ev ve seralar hasar görürken, elektrik hatları koptu.
Serik ilçesi Çandır Mahallesinde saat 22.00 sıralarında etkili olan fırtına, hortum ve sağanak, bölgede hasara neden oldu. Çandır Mahallesi Merkez Camii´nin minaresi, cami müezzini Emin Uygun´a ait evin üzerine devrildi. O sırada evde bulunan müezzin Uygun, eşi ve 2 çocuğunu alarak evi terk etti.
Cami müezzini Emin Uygun, "Yaklaşık bir saat önce çıkan lodosta ailemle evdeyken bir uğultu ve ses geldi. Evin tavanı indi kalktı. Minarenin göçtüğünü anladım, hemen çocuklarımı alıp evden uzaklaştım. Herhangi bir can kaybı yok. Sadece evde maddi hasar meydana geldi. Minare komple indi, yarısı yerde yarısı evin üzerinde. Hala tehlike devam ediyor. Ev her an göçebilir. Biz uzaklaştık. Elektrikleri kestirdik" dedi.
Serik Belediyesi Meclis Üyesi Ergüven Yılmaz, "Saat 22.00 sıralarında şiddetli bir yağmur ve fırtına geldi. Bir uğultu duyduk. Ben camiye yakın bir yerde oturuyorum. Minarenin yıkıldığını duyduk. Dışarı çıktığımda minarenin yıkıldığını gördüm. Daha sonra mahallemizi aracımla dolaştım. Bazı evlerin ve seraların yıkıldığını gördüm. Büyük bir afet atlattık. Can kaybı olmaması bizi mutlu etti ama çok hasar var" dedi.
Hortumda prefabrik evi yıkılan Ali İhsan Nacak ise "Aşağıdan bir hortum geldi bir anda evi yerle bir etti. Evi daha yeni yaptırmıştık. İçerisinde oturan yoktu. Ev tamamen harabeye döndü. Seralarda zarar var. Bende yok ama amcamın serası ve halamın evinde ve seraları çöktü" dedi.
Hortum nedeniyle bölgede çok sayıda sera ve ev zarar gördü. Eski belediye binası önünde bulunan ağacın devrilmesi nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Serik-Çandır yolu üzerinde bulunan elektrik direkleri de devrildi, elektrik hatları koptu. Kopan kablolar nedeniyle jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2022-03-03 00:41:30

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