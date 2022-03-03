ALKÜ’de Kadınlar Günü etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ALKÜ’de Kadınlar Günü etkinliği

İHA

ALKÜ’de Kadınlar Günü etkinliği

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜKAM) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında ‘Eşitlik Paneli; Eşitiz, Biriz, Biziz’ programı düzenliyor. Kadının aile ve toplumsal hayatta, siyasi, sosyal ve ekonomik mecralardaki yerinin tüm boyutlarıyla konuşulacağı panel 8 Mart Salı günü başlayacak. Panel öncesi ALKÜKAM, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bildiri yayımladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜKAM), kadının aile ve toplumda, siyasi, sosyal, ekonomik mecralarda eşitliğin sağlanması, ayrımcılığın sonlandırılması ve kadın odaklı insan haklarının ihlal edilmesinin önlenmesine dikkati çekebilmek amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Çevrimiçi olarak düzenlenecek panelin ilk bölümü 8 Mart Salı günü başlayacak. Kadına yönelik yaşanılan sorunlar için eğitim, kültür, ekonomi ve hukuk alanlarında gerekli çalışmaların yapılmasının gerekliliğine dikkat çekilecek panelin ilk bölümünde “Kadın Olmak” konusu ele alınacak. Panelin ikinci bölümünde ise “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Erkeklik” konusu masaya yatırılacak.

“ALKÜKAM’dan kamuoyu açıklaması”
Konuyla ilgili kamuoyu açıklaması yapan ALKÜKAM, “Bugün 8 Mart “Dünya Kadınlar Günü”, diğer adıyla “Dünya Emekçi Kadınlar Günü”. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. Etkinliklerle dikkat çekilen ve emekçi kadınların hakları için mücadelenin simgesi haline gelen 8 Mart “Dünya Kadınlar Günü” çıkış noktası, 1857 yılında ABD’nin New York eyaletinde çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen işçilerin eyleminde çıkan bir yangında 120 kadın işçinin hayatını kaybetmesi olmuştur. Bu talihsiz olaydan sonra Almanya, Danimarka ve ABD gibi ülkelerde bugünün kadınlara özel bir gün olarak anılması kararı alınmıştır. Ülkelerin kararlarına tepkisiz kalamayan Birleşmiş Milletler ise 1977 yılında 8 Mart’ı dünya kadınlarına armağan etmiştir. Dünya Emekçi Kadınlar Günü adı ile 1921 yılından itibaren Türkiye’de de anılmaya başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

“8 Mart kutlama günü değil”
8 Mart bir kutlama günü olmadığı belirtilen açıklamada, “Aile ve toplumda, siyasi, sosyal ve ekonomik mecralarda eşitliğin sağlanması, ayrımcılığın sonlandırılması ve kadın odaklı insan haklarının ihlal edilmesinin önlenmesi için; eğitim, kültür, ekonomi ve hukuk alanlarında gerekli çalışmaların yapılması gerekliliğinin vurgulandığı bir farkındalık günüdür. Fırsat eşitliğinin sağlanamadığı durumlarda, kadınlarımız eğitim haklarından yoksun kalmakta, istihdam olanaklarından yararlanamamakta, yönetim ve karar alma mekanizmalarında yeterince yer alamamaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadına yönelik ayrımcılığa ve şiddete neden olmaktadır. Kadın haklarının, evrensel insan haklarının ayrılmaz bir parçası olduğu kabulünden hareket eden Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜKAM); cinsiyet temelli ayrımcılığı kadın odaklı insan haklarının korunması ve geliştirilmesi önündeki en büyük engellerden biri olarak görmektedir. Bu çerçevede ALKÜKAM olarak, cinsiyet temelli ayrımcılığın ortadan kaldırılması için bilim önderliğinde toplumun iş birliği içerisinde olmasını önemsemekte ve eğitsel araçların kamu eliyle geliştirilmesini savunmaktayız” açıklamalarında bulunuldu.

“Zoom üzerinden gerçekleşecek”
Panel hakkında verilen bilgilendirme yazısında, “Bu bağlamda, alanında öne çıkan bilim insanlarının katkıları ile ALKÜKAM tarafından “Eşitlik Paneli; Eşitiz, Biriz, Biziz” isimli çevrimiçi bir program gerçekleştirilecektir. Program 8 Mart 2022 Salı günü saat 10.00’da “Kadın Olmak” paneli ile başlayacak ve aynı gün 14.00’da Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Erkeklik” paneliyle devam edecektir. Ayrıca Mart ayı boyunca her Perşembe saat 14.00’da kadın sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı ALKÜKAM Söyleşileri düzenlenecektir. Etkinlikler Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecek ve üniversitemizin resmi sosyal medya kanalından canlı yayınlanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ALTSO Akademi başlıyor
YEREL HABERLER ALTSO Akademi başlıyor
Antalya-Konya karayoluna kar engeli Antalya-Konya karayolu tüm araç trafiğine kapatıldı
YEREL HABERLER Antalya-Konya karayoluna kar engeli Antalya-Konya ...
Antalya'da gece yarısı çıkan hortum mahalleyi savaş alanına çevirdi Minare, cami lojmanının üzerine devrildi, seralar hasar gördü, evlerin camları parçalandı
YEREL HABERLER Antalya'da gece yarısı çıkan hortum mahalleyi savaş ...
Antalya´da fırtına, caminin minaresini yıktı
YEREL HABERLER Antalya´da fırtına, caminin minaresini yıktı
CHP Antalya İl Başkanı'nın belediyede işe alınacak personel kontenjanı açıklaması "Adaletli bir şekilde ihtiyaca göre kendi aramızda konuşup hallediyoruz" "655 kişilik taşeron kadrosu için 20 bin müracaat oldu"
YEREL HABERLER CHP Antalya İl Başkanı'nın belediyede işe alınacak ...
Antalya’da yollar nehre döndü, rögarlardan sular taştı, araçlar yollarda kaldı Rögarlardan taşan sular yolları kapladı, araçlar güçlükle ilerledi
YEREL HABERLER Antalya’da yollar nehre döndü, rögarlardan sular ...
Antalya'da doktoru darp eden şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz edilecek
YEREL HABERLER Antalya'da doktoru darp eden şüphelinin serbest ...
Alanya’da Kadınlar Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Alanya’da Kadınlar Günü etkinlikleri
Alanya 2. Kademe Oryantiring Yarışması başlıyor
YEREL HABERLER Alanya 2. Kademe Oryantiring Yarışması başlıyor
Alanya'dan, Ukrayna'ya yardım kampanyası
YEREL HABERLER Alanya'dan, Ukrayna'ya yardım kampanyası
Alanya Gözüküçüklü’ye çok amaçlı salon yapılacak
YEREL HABERLER Alanya Gözüküçüklü’ye çok amaçlı salon yapılacak
2 gündür kayıp gazinin denizde cesedi bulundu
YEREL HABERLER 2 gündür kayıp gazinin denizde cesedi bulundu
Alanya’da Kızılcaşehir ile Obaalacami mahallesi arasında yeni bağlantı yolu
YEREL HABERLER Alanya’da Kızılcaşehir ile Obaalacami mahallesi ...
Savaştan kaçan aile, Kemer'de protestoya katıldı
YEREL HABERLER Savaştan kaçan aile, Kemer'de protestoya katıldı
Antalya’da kayıp gazinin cesedi denizde bulundu
YEREL HABERLER Antalya’da kayıp gazinin cesedi denizde bulundu
Antalya'da çaldı, Şanlıurfa'da bozdurdu, jandarmadan kaçamadı Kumluca'da evden ziynet eşyası çalan şüpheli, Şanlıurfa'da bozdurmasına rağmen jandarmadan kaçamadı Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Antalya'da çaldı, Şanlıurfa'da bozdurdu, jandarmadan ...
Motosiklet sürücüsünü kazada taktığı kask kurtardı Kaza anı anbean kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsünü kazada taktığı kask ...
Antalya'da yaşlı kadın oğlunun fotoğrafı ve kuşları kurtarmak isterken yanarak öldü Alev topuna dönen evde yaşlı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Antalya'da yaşlı kadın oğlunun fotoğrafı ve kuşları ...
Hibe desteğiyle sera kurdu, ürettiği elektriğin fazlasını satmaya başladı
YEREL HABERLER Hibe desteğiyle sera kurdu, ürettiği elektriğin ...
Kepez’de Ata tohumları fidana dönüşüyor
YEREL HABERLER Kepez’de Ata tohumları fidana dönüşüyor
Konyaaltı Bisiklet Takımı ikinci oldu
YEREL HABERLER Konyaaltı Bisiklet Takımı ikinci oldu
Ampute futbolda hedef dünya kupası
YEREL HABERLER Ampute futbolda hedef dünya kupası
Büyükşehirden Elmalı’ya kadın üretim atölyesi
YEREL HABERLER Büyükşehirden Elmalı’ya kadın üretim atölyesi
Başkan Esen: “Nerede bir masum varsa yanındayız”
YEREL HABERLER Başkan Esen: “Nerede bir masum varsa yanındayız”

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.