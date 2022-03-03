ALKÜ’de Kadınlar Günü etkinliği

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜKAM) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında ‘Eşitlik Paneli; Eşitiz, Biriz, Biziz’ programı düzenliyor. Kadının aile ve toplumsal hayatta, siyasi, sosyal ve ekonomik mecralardaki yerinin tüm boyutlarıyla konuşulacağı panel 8 Mart Salı günü başlayacak. Panel öncesi ALKÜKAM, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bildiri yayımladı.



Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜKAM), kadının aile ve toplumda, siyasi, sosyal, ekonomik mecralarda eşitliğin sağlanması, ayrımcılığın sonlandırılması ve kadın odaklı insan haklarının ihlal edilmesinin önlenmesine dikkati çekebilmek amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Çevrimiçi olarak düzenlenecek panelin ilk bölümü 8 Mart Salı günü başlayacak. Kadına yönelik yaşanılan sorunlar için eğitim, kültür, ekonomi ve hukuk alanlarında gerekli çalışmaların yapılmasının gerekliliğine dikkat çekilecek panelin ilk bölümünde “Kadın Olmak” konusu ele alınacak. Panelin ikinci bölümünde ise “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Erkeklik” konusu masaya yatırılacak.



“ALKÜKAM’dan kamuoyu açıklaması”

Konuyla ilgili kamuoyu açıklaması yapan ALKÜKAM, “Bugün 8 Mart “Dünya Kadınlar Günü”, diğer adıyla “Dünya Emekçi Kadınlar Günü”. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. Etkinliklerle dikkat çekilen ve emekçi kadınların hakları için mücadelenin simgesi haline gelen 8 Mart “Dünya Kadınlar Günü” çıkış noktası, 1857 yılında ABD’nin New York eyaletinde çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen işçilerin eyleminde çıkan bir yangında 120 kadın işçinin hayatını kaybetmesi olmuştur. Bu talihsiz olaydan sonra Almanya, Danimarka ve ABD gibi ülkelerde bugünün kadınlara özel bir gün olarak anılması kararı alınmıştır. Ülkelerin kararlarına tepkisiz kalamayan Birleşmiş Milletler ise 1977 yılında 8 Mart’ı dünya kadınlarına armağan etmiştir. Dünya Emekçi Kadınlar Günü adı ile 1921 yılından itibaren Türkiye’de de anılmaya başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.



“8 Mart kutlama günü değil”

8 Mart bir kutlama günü olmadığı belirtilen açıklamada, “Aile ve toplumda, siyasi, sosyal ve ekonomik mecralarda eşitliğin sağlanması, ayrımcılığın sonlandırılması ve kadın odaklı insan haklarının ihlal edilmesinin önlenmesi için; eğitim, kültür, ekonomi ve hukuk alanlarında gerekli çalışmaların yapılması gerekliliğinin vurgulandığı bir farkındalık günüdür. Fırsat eşitliğinin sağlanamadığı durumlarda, kadınlarımız eğitim haklarından yoksun kalmakta, istihdam olanaklarından yararlanamamakta, yönetim ve karar alma mekanizmalarında yeterince yer alamamaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadına yönelik ayrımcılığa ve şiddete neden olmaktadır. Kadın haklarının, evrensel insan haklarının ayrılmaz bir parçası olduğu kabulünden hareket eden Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜKAM); cinsiyet temelli ayrımcılığı kadın odaklı insan haklarının korunması ve geliştirilmesi önündeki en büyük engellerden biri olarak görmektedir. Bu çerçevede ALKÜKAM olarak, cinsiyet temelli ayrımcılığın ortadan kaldırılması için bilim önderliğinde toplumun iş birliği içerisinde olmasını önemsemekte ve eğitsel araçların kamu eliyle geliştirilmesini savunmaktayız” açıklamalarında bulunuldu.



“Zoom üzerinden gerçekleşecek”

Panel hakkında verilen bilgilendirme yazısında, “Bu bağlamda, alanında öne çıkan bilim insanlarının katkıları ile ALKÜKAM tarafından “Eşitlik Paneli; Eşitiz, Biriz, Biziz” isimli çevrimiçi bir program gerçekleştirilecektir. Program 8 Mart 2022 Salı günü saat 10.00’da “Kadın Olmak” paneli ile başlayacak ve aynı gün 14.00’da Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Erkeklik” paneliyle devam edecektir. Ayrıca Mart ayı boyunca her Perşembe saat 14.00’da kadın sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı ALKÜKAM Söyleşileri düzenlenecektir. Etkinlikler Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecek ve üniversitemizin resmi sosyal medya kanalından canlı yayınlanacaktır” ifadelerine yer verildi.

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