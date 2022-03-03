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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Döşemealtı futbol takımı U-18 liginde şampiyon

İHA

Döşemealtı futbol takımı U-18 liginde şampiyon

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü futbol takımı, U18 liginde şampiyon oldu. Kendi liglerinde şampiyon olan Döşemealtı takımı Playoff’lara yükseldi.
Döşemealtı Belediyesi takımı U18 liginde oynadığı 16 maçtan 14 galibiyet, 1 beraberlik ve sadece 1 yenilgi aldı. Ligi 43 puanla birinci tamamlayarak şampiyon olan genç takım Playoff’larda başarılı olursa Türkiye Şampiyonasına katılarak hem Antalya’yı hemde Döşemealtı’nı temsil edecek.

Kırmızısiyahbeyazlı takım şampiyon olarak tamamladığı ligde rakip fileleri tam 52 kez havalandırırken, kendi kalesinde ise sadece 4 gol gördü. Türkiye Şampiyonasında Antalya'yı temsil edecek iki kulüpten birisi olmak için 19 Mart Cumartesi günü başlayacak play off maçlarına hazırlanan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü U18 takımının rakipleri de belli oldu. Playoff’larda B grubunda yer alan Döşemealtı takımı Serik Belediyespor, Alanya Kestel Belediyespor ve Şimşek Gençlik ve Spor takımlarıyla karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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