Antalya DOB’dan dünya kadınlar gününe özel konser

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Antalya Devlet Opera ve Balesi, ‘Şarkılar Sizi Söyler’ konsepti ile 8 Mart Salı akşamı Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde gerçekleştireceği ‘Dünya Kadınlar Günü Konseri’ni sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Piyanist Metin Kiper, mezzo soprano Pınar Tekol ve bariton Ümit Burak Tekinay sahne alacağı gecede kadınları anlatan eserlerin seslendirileceği sürpriz bir repertuvar izleyicilerle buluşacak.

Fiyatları 25 ile 40 TL arasında değişen konserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki opera gişelerinin yanı sıra biletini al internet sitesinden de temin edilebilecek.

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