Alanya’da En Güzel Balkon Bahçe Yarışması başvuruları başladı

Can Baytak karikatürleri (Mart 2022)

Alanya Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen En Güzel Balkon Bahçe Yarışması için geri sayım başladı. 2 Mart Çarşamba gününden itibaren başlayacak olan başvurular, 22 Nisan’a kadar devam edecek.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce her yıl düzenli olarak organize edilen En Güzel Balkon Bahçe yarışması için geri sayım başladı. 2 Mart tarihinde başlayacak olan başvurular 22 Nisan’a kadar devam edecek. Başvuru sırasında tüm katılımcılar, yarışmaya katılmak istedikleri mekanlarının fotoğraflarını elektronik ortamda teslim edecek. Ön eleme dijital teslimler üzerinden yapılacak olup finale kalan yarışma mekanları, jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.



“Jüri değerlendirmesi 1213 Mayıs’ta”

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Reyhan Erdoğan, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, Peyzaj Mimarları Odası Alanya Temsilcisi Kübra Tuğçe Bekrioğlu, Peyzaj Mimarı Hande Doru, Peyzaj Mimarı ve Kentsel Tasarımcı Seda Şanlıdere, Köşe yazarı ve Çevre Gönüllüsü İsmail Haboğlu, Fotoğraf Sanatçısı ve AFSAK Dernek Başkanı İlhami Yetkin’den oluşan jüri üyeleri, 1213 Mayıs tarihleri arasında finale kalan başvuruları değerlendirecek.



“Tüm vatandaşlarımız katılabilir”

Halkın çevreye ve yeşile olan duyarlılığını sağlamak amacıyla her yıl bu yarışmanın yapıldığını belirten Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, “En Güzel Balkon, En Güzel Bahçe Yarışması’yla halkın çevreye ve yeşile duyarlılığını artırarak daha yaşanılabilir çevreler, görsel kalitesi artmış kullanışlı mekanlar oluşturma hedefindeyiz” dedi.

