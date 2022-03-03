Antalya’da 10 saniyelik hortum domates serasını yerle bir etti Çiftçi Sırrı Can: “10 saniyelik yüksek bir ses geldi” “Ondan sonra 1-2 dakika sonra bu manzara ile karşılaştık”

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan hortumda 6 dönüm domates serası yerler bir oldu. Çandır Toptancı halinde bazı işletmelerin ise çatısı uçtu. Dehşet anlarını anlatan çiftçi Sırrı Can, “10 saniyelik yüksek bir ses geldi. Evlerin camları açılarak kırıldı. Ondan sonra 12 dakika sonra bu manzara ile karşılaştık” sözlerine yer verdi.

Serik ilçesi Çandır Mahallesi'nde dün gece sağanak ve fırtına etkili oldu, Hortum oluştu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda ev ve sera alanı zarar gördü. Hortum nedeni ile mahallede bulunan 6 dönümlük bir domates serası adeta yerle bir oldu. Olay sonrasında tonlarca domates yere serilerek kullanılamaz hale geldi. Mahallenin yakınlarında bulunan bir konteyner ise parçalandı. Parçaları ise araziye dağıldı. Çandır Toptancı Halinde ise bazı işletmelerin çatısı uçtu.



"Ondan sonra 12 dakika sonra bu manzara ile karşılaştık"

Yaşadıkları geceyi anlatan Sırrı Can, “Akşam işten geldim. Akşam saat 22.00 sıralarında oldu. 10 saniyelik yüksek bir ses geldi. Evlerin canları açılarak kırıldı. Ondan sonra 12 dakika sonra bu manzara ile karşılaştık. Ağladık. Masraflarımız ve emeklerimiz var. Önce Rusya Ukrayna’yı vurdu sonra da hortum bizi vurdu. Bu domates İstanbul’da 2223 TL satılıyor. Bizden neden 23 TL alınıyor. Birisi bunu bize açıklasın” sözlerine yer verdi.

İşletmesinin çatısı uçan Yunus Yılmaz ise “Hortumdan dolayı hasar oluştu. Çatılar uçtu. Daha önce böyle bir şey görmedim” dedi.

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