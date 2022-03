Antalya'da hortum yıktı geçti (2)

MEZARLIKTA HASAR

Gece saatlerinde Antalya Serik'te etkili olan hortum, mezarlıkta da hasara neden oldu. Çandır Mahallesi'ndeki mezarlıktan geçen hortum, duvarını yıktı, ağaçlar mezarların üzerine düştü. Çandır Mezarlığı'nı ziyaret eden Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, "Dün gece yaşadığımız şiddetli fırtına neticesinde belli bir güzergahta oluşan hortum vatandaşlarımızın seraları ve bazı konutlarına ciddi manada zarar verdi. Şu anda Tarım İlçe Müdürümüzle birlikte bu tespitler yapılıyor. Zarar gören konutlarla ilgili talimat verdik. Belediye çalışanı arkadaşlarımız her türlü gayreti gösteriyor. Can kaybının olmaması çok önemli. Mal kaybının da inşallah hep birlikte çözümünü bulacağız" dedi.

'ÇOK ÜZÜLDÜK'

Mezarlığa gelen Nevzat Küçükkurt, "Beldemizde epey hasar var ama Allah'ıma çok şükür bir can kaybımız yok. Allah daha beterinden saklasın. Mezarlıktakiler köylümüz olarak hep tanıdığımız insanlar. Mezarlığımız aşağı yukarı 70-100 dönüm arasında. Böyle görünce çok üzüldük. Onlar Allah'ın rahmetine kavuşmuşlar, cenaze olmuşlar ama bizim kalbimizde olan insanlar" dedi.

Annesini 40 gün önce kaybettiğini, bu nedenle mezarlığa ziyarete geldiğini söyleyen İsmail Kel, hortumda ağaçların mezarlıklara devrildiğini belirterek, "Minarenin yıkıldığını duydum. Elimizden geldiği kadarıyla yardım etmeye çalışıyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Aslı DURANNamık Kemal KILINÇ

