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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muratpaşa Avukat Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri başladı

İHA

Muratpaşa Avukat Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri başladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Avukat Soner Ustaoğlu anısına düzenlenen tiyatro günlerinin açılışında “Soner gibi çok pozitif insanlara en çok ihtiyaç duyulan bir tarih dilimindeyiz. Nitekim işte Avukat Soner Ustaoğlu da vefat ettikten sonra bile bize neşe veriyor. Bizi güldürüyor. Bizi düşündürüyor. Bizi bir araya getiriyor” dedi.

Yakalandığı hastalık sonucu geçen yıl eylül ayında hayatını kaybeden Avukat Soner Ustaoğlu anısına düzenlenen ‘Avukat Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri’ başladı. Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda 6 Mart’ta kadar devam edecek tiyatro günlerinin açılışını ‘Tersine Dünya’ oyunuyla Antalya Barosu Yırtık Cüppe Tiyatro Topluluğu yaptı. Başkan Uysal’ın da katıldığı açılışta meslektaşları, dostları ve sevenleriyle Ustaoğlu’nun eşi Ayla Ustaoğlu da yer aldı.

“Meslek için çalıştı”
Başkan Uysal, “Meslektaşımız, dostumuz, kardeşimiz” diyerek andığı Soner Ustaoğlu’nun anısına başlayan tiyatro günlerinin başlangıç noktasında olduklarını söyledi. Ustaoğlu’nun yaşamı boyunca hukukun üstünlüğü için çalıştığını aktaran “Mesleğimizin yücelmesi için çalıştı. Dergimiz için çalıştı. Tiyatro topluluğumuz için çalıştı. Baromuz için çalıştı. Hepimize neşe kattı. Hepimize güç verdi. Hepimizin dostuydu. Baromuzun en popüler insanlarından bir tanesiydi. Zaten Türkiye’mizin şu anda en büyük sorunu neşemizin kaçmış olması değil mi? Her alanda neşemiz kaçıyor. Kadın cinayetleri, neşemiz kaçıyor. Komşuda savaş. Binlerce sivil kayıp. Neşemiz kaçıyor. Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı kalmamış. Neşemiz kaçıyor. İnsanlarımız işsiz. Yoksullaşıyoruz. Çocuklarımız yurt dışına gidiyor. Giderek daha az umut besleyerek kendi ülkelerine bakıyorlar gençler. Neşemiz kaçıyor. Aslında Soner gibi çok pozitif insanlara en çok ihtiyaç duyulan bir tarih dilimindeyiz. İşte Avukat Soner Ustaoğlu da vefat ettikten sonra bile bize neşe veriyor. Bizi güldürüyor. Bizi düşündürüyor. Bizi bir araya getiriyor. Kendisine tekrar sevgimizi, saygımızı gönderiyoruz” diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda 6 Mart’ta kadar devam edecek Avukat Soner Ustaoğlu Tiyatro Günleri’nde Antalya Barosu Baro Tiyatro ‘İçinden Tramvay Geçen Şarkı’, Bursa Barosu Tiyatro Advocato ‘Eyvah Yine Karıştı’, İzmir Barosu Tiyatro Topluluğu ‘Titanik Orkestrası’ ve Eskişehir Barosu Sui Generis Tiyatro ‘Dönemeç’ isimli oyunlarıyla sahne alacak.

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