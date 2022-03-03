Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı 00 eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Oğuz Ceylan, ceza sahası dışından kaleyi vuruşunda top kalenin üstünden farklı şekilde auta gitti.

32. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emre Akbaba’nın kaleye gönderdiği sert şut, kaleci Günay’da kaldı.

38. dakikada duvar paslarıyla rakip ceza sahasına yaklaşan Alanyaspor’da, topu önünde bulan Emre Akbaba yine sol çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin üstünden dışarı çıktı..

42. dakikada defansın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Maxim’in ceza sahası yayı önünden sert şutunu kaleci Marafona kornere çeldi.

45+1. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Emre Akbaba topu direk kaleye gönderdi, kaleci Günay topu yumruklayarak uzaklaştırdı.



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Kerem Ersoy xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Milunovic xx, Furkan xx, Borja xx, Novais xx, Emre Akbaba xxx, Efecan xx, Umut xx, Candeias xx, Diedhiou xx

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Awaziem, Mevlja, Fer, Efkan Bekiroğlu, Emirhan Aydoğan, Tayfur Bingöl, Erencan, Oğuz

Teknik Direktör: Felipe Sanchez Mateos

Gaziantep FK: Günay xx, Oğuz xx, Djilobodji xx, Ertuğrul xx, Caulker xx, Sagal xx, Doğan xx, Furkan xx, Vetrih xx, Maxim xx, Figueiredo xx

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Burak Bozan, Toca, Olkowski, El Messaoudi, Recep Niyaz, Merkel, Bahadır, Brven

Teknik Direktör: Erol Bulut

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