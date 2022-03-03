Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Maçı uzatmalarda bulduğu golle 21 kazanan Alanyaspor, adını yarı finale yazdırdı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada sağ kanatta topla buluşan Efecan Karaca yerden ceza sahası içine gönderdi, Diedhiou’un topun gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

66. dakikada ceza sahası yayından Novais’in yerden şutu kalecinin kucağında kaldı.

66. dakikada çalımla ceza sahası içerisine giren Furkan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yerden şutunu Marafona ayaklarıyla kurtardı.

74. dakikada ceza sahası dışından Novais’in şutu defansa çarpıp Diedhiou’nun önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Diedhiou’nun arka direğe yerden çıkardığı topu, Tayfur boş kaleye gönderdi. 10

90+1. dakikada sol kanattan Toşca’nın ortasına hareketlenen Caulker topa dokunarak uzak direğe yolladı, Djilobodji meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 11

102. dakikada Emre Akbaba’nın defansın arkasına yolladığı topa Oğuz Aydın hareketlenip kaleciyle karşı karıya kaldı. Oğuz’un sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 21

115. dakikada Borven’in ceza sahası dışından yarım voleyle şutu, kaleci Marafona’da kaldı.

118. dakikada sol kanattan hızlı çıkan Oğuz Aydın, topu ceza sahası yayı üzerinde bekleyen Efkan’a bıraktı. Kaleyi karşıdan gören Efkan’ın şutunu Günay kurtardı.

120+1. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Oğuz Aydın, rakibini çalımlayıp Novais’e bıraktı. Novais’in şutunu kaleci Günay çeldi.



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Zorbay Küçük xxx, Kerem Ersoy xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx (Efkan Bekiroğlu dk. 106 ?), Milunovic xx, Furkan xx (Mevlja dk. 87 x), Borja xx, Novais xx, Emre Akbaba xxx (Awaziem dk. 105+3 ?), Efecan xx (Fer dk. 105+3 ?), Umut xx, Candeias x (Tayfur Bingöl dk. 46 xx), Diedhiou xx (Oğuz Aydın dk. 87 xx)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Emirhan Aydoğan, Erencan

Teknik Direktör: Felipe Sanchez Mateos

Gaziantep FK: Günay xx, Oğuz xx, Djilobodji xx, Ertuğrul xx (Merkel dk. 101 ?), Caulker xx, Sagal xx (Borven dk. 87 x), Doğan xx, Furkan xx (Toca dk.68 xx), Vetrih x (Recep Niyaz dk. 78 x), Maxim xx, Figueiredo xx

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Burak Bozan, Olkowski, El Messaoudi, Bahadır

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Tayfur (dk. 74), Oğuz Aydın (dk. 102) (Alanyaspor), Djilobodji (dk. 90+1) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Efecan Karaca, Tayfur Bingöl, Awaziem, Marafona (Alanyaspor), Oğuz, Maxim, Caulker, (Gaziantep FK)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.