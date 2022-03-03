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Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: 2-1

DHA

Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: 2-1


Engin ANAK/ALANYA, (DHA)Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında Gaziantep FK´yı 2-1 yenen Aytemiz Alanyaspor, yarı finalde Demir Grup Sivasspor'un rakibi oldu. 
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesi için Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Zorbay Küçük ve yardımcıları Kerem Ersoy ile Aleks Taşcıoğlu önetti.
Maçın 38´inci dakikasında gelişen Alanyaspor atağında Efecan ile duvar pasının ardından topu tekrar önünde bulan Emre Akbaba sol çaprazdan sert vurdu. Top uzak direğin üstünden auta gitti. Ardından bir atak da Gaziantep´ten geldi. 42´nci dakikada oluşan karambolün ardından defansın uzaklaştırdığı topu kazanan Maxim, ceza sahası yayı önünden sert vurdu kaleci Marafona topu kornere tokatladı. Maçın ilk yarısı golsüz sonuçlandı.
İKİNCİ YARIDA BERABERLİK BOZULMADI
İkinci yarının ilk çeyreğinde baskın takım Alanyaspor oldu. Karşılaşmanın 74´üncü dakikasında ceza sahası dışından Novais´in şutu defanstan dönerek Diedhiou´nun önünde kaldı.  Kaleciyle karşı karşıya kalan Diedhiou´nun arka direğe pasında topa Tayfur dokundu: 1-0
Uzatmalarda golü bulan taraf ise Gaziantep FK oldu. 90+1. dakikada sol kanattan Toşca´nın ortasına hareketlenen Caulker topa dokunarak uzak direğe yolladı. Djilobodji kayarak yaptığı vuruşla topu boş kaleye yolladı: 1-1
Maçın normal süresi beraberlikle sonuçlanınca uzatmalara gidildi. 102´nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Emre Akbaba´nın defansın arkasına yolladığı topa Oğuz Aydın hareketlenip kaleciyle karşı karşıya kalarak sert vurdu ve topu ağlara gönderdi: 2-1
Karşılaşmayı 2-1 kazanan Aytemiz Alanyaspor, kupada yarı finale yükseldi. DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK
2022-03-03 23:38:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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